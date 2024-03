Veterinaria di Guardabosone candidata a sindaco di Vercelli. Valentina Bruson ha lo studio a Quarona. Sarà la portabandiera del Movimento 5 Stelle.

Veterinaria di Guardabosone candidata a sindaco di Vercelli

È un medico veterinario residente a Guardabosone e con studio a Quarona il candidato a sindaco di Vercelli del Movimento 5 Stelle. Si tratta di Valentina Bruson, quarantenne, madre di tre figli più una bimba adottata a distanza. La donna collabora con diverse associazioni animaliste e non solo.

Chi l’ha candidata ne definisce il «carattere deciso e risoluto, ma soprattutto una spiccata empatia. Ama leggere, informarsi ed è convinta che l’evoluzione della persona non si debba mai fermare».

«Il Movimento 5 Stelle, si propone, io mi propongo come sindaco con un primo baluardo fisso: l’onestà intellettuale. Il nostro programma è trasversale e progressista, ma ancorato ai principi fondamentali della nostra Costituzione – dice la donna -. Al centro ci sono i cittadini, il bene di tutta la comunità e del territorio».

Il riferimento alla “polis” greca

«L’amministrazione che abbiamo in mente, sul modello della polis greca, è condivisa con tutta la cittadinanza – prosegue la cabdidata -. Ogni singolo cittadino è una risorsa per la sua comunità, ed è giusto che questo gli sia riconosciuto e che gli sia dato modo di esprimersi. Non abbiamo sicuramente la panacea per tutti i mali, ma uniti, lavorando con i cittadini, ascoltando le loro istanze, già con un programma solido, che ha comunque delle priorità assolute, sono certa vedremo presto i risultati».

Nel programma le priorità sono molteplici: «Abbiamo in mente un lavoro multitasking, con il quale posso garantire che la fiducia non verrà tradita. In lista abbiamo voluto uno spaccato reale di chi dovrebbe rappresentare i cittadini. Professionisti e dipendenti di ogni età, incluso i giovanissimi, che sono il futuro. Inoltre, due figure straordinarie che potranno dare un enorme contributo: monsignor Giovanni Mapelli, primate della Chiesa cristiana antica cattolica e apostolica, che è anche professore, e l’attrice Margherita Fumero che potrà portare arte e cultura in modo serio, coinvolgendo anche le associazioni, i giovani e meno giovani artisti di Vercelli e associazioni».

A breve si organizzeranno incontri con i cittadini, anche per la raccolta firme.