Viene aggredita da un cane di grossa taglia: ferita a una gamba

Una donna è stata aggredita l’altro giorno da un cane di grossa taglia lasciato libero nei pressi di una cascina a Cavaglià. L’animale ha raggiunto la vittima e l’ha ferita a una coscia, provocandole un taglio. Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento dei soccorsi per prestare le prime cure alla persona coinvolta.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza, mentre il cane si è allontanato dalla zona dell’aggressione ed è rientrato nell’abitazione del proprietario. La situazione è stata quindi messa in sicurezza e non risultano altre persone coinvolte nell’episodio. Sono stati avvisati anche i carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti.

Il proprietario non esce di casa

I militari hanno cercato di parlare con il padrone dell’animale per ricostruire quanto accaduto e verificare le condizioni in cui il cane veniva custodito. Nonostante le richieste degli intervenuti, l’uomo non è però uscito dall’abitazione e non è stato possibile avviare un confronto diretto.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il proprietario non ha mostrato un atteggiamento collaborativo. Dai controlli è inoltre emerso che il cane non disponeva della copertura assicurativa. Gli accertamenti hanno quindi riguardato anche il rispetto delle norme previste per la gestione e la custodia dell’animale.

LEGGI ANCHE: Paura durante la passeggiata: donna morsa da un cane a Trivero

In arrivo una sanzione

Per il proprietario scatterà una sanzione prevista dalla normativa in materia di custodia degli animali. L’intervento dei carabinieri servirà anche a definire con precisione le responsabilità legate al fatto che il cane si trovasse libero nelle vicinanze della cascina. La persona ferita è stata assistita dal personale sanitario per il taglio riportato alla coscia.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook