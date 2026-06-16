Paura durante la passeggiata: donna morsa da un cane a Trivero

A Valdilana, nella zona di Trivero, una donna di 53 anni residente nel Biellese è stata morsa da un cane mentre stava camminando in un’area poco fuori dal centro urbano. L’episodio è avvenuto durante una passeggiata e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Aggredita durante la camminata

La donna si trovava in una zona rurale quando l’animale è uscito da un cascinale si è avvicinato e l’ha azzannata. Un momento di paura improvvisa, che ha interrotto quella che doveva essere una semplice uscita all’aria aperta.

Poco dopo è arrivata anche la proprietaria del cane. La situazione è stata quindi segnalata alle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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Cure in ospedale dopo il morso

Dopo l’aggressione, la 53enne si è recata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le ferite riportate sono state valutate dal personale sanitario, come avviene in questi casi per escludere complicazioni. Non dovrebbe essere nulla di grave. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto redazione

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