Vola giù da un ponte nella notte: recuperata, è gravissima. LE FOTO

Vola giù da un ponte nella notte: recuperata, è gravissima

Intervento complesso nella notte scorsa a Mongrando, nel Biellese. Una donna è stata recuperata dai soccorritori dopo essere precipitata dal ponte di via Cerrione. In un primo momento si era parlato di una caduta accidentale, ma nelle ore successive è emerso che si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, affiancati dal personale del 118, dalle squadre del Soccorso alpino e dai carabinieri della stazione di Occhieppo. La donna era finita in una scarpata difficile da raggiungere e le operazioni di soccorso si sono rivelate da subito particolarmente delicate.

L’intrvento di recupero

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno attivato la squadra specializzata Saf (speleo alpino fluviale), scendendo nel tratto impervio per localizzare la ferita e consentire ai sanitari di prestarle le prime cure. La donna, gravemente ferita, è stata stabilizzata sul posto dal personale medico.

Una volta imbragata, è stata sistemata su una barella e issata fino al ponte, grazie a un lavoro tecnico coordinato tra pompieri e Soccorso alpino. Terminata la fase di recupero, è stata affidata all’equipe del 118, che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Attualmente è ricoverata in condizioni critiche.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere i momenti che hanno preceduto il gesto. L’intervento si è concluso a notte fonda, dopo ore di lavoro da parte delle squadre impegnate.

