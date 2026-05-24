Volo di oltre cento metri sul sentiero: soccorso in codice rosso con l’elisocottero

Un escursionista è precipitato nel pomeriggio di ieri sul Monte Mucrone, nel territorio di Biella, mentre percorreva il sentiero tra la spalla della montagna e il lago Mucrone. L’allarme è partito intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico piemontese, il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e i vigili del fuoco.

Intervento complesso in quota

L’uomo è scivolato lungo un tratto particolarmente ripido, finendo per cadere per oltre cento metri. L’equipaggio dell’elicottero del 118 ha localizzato rapidamente il ferito, calando con il verricello il personale sanitario direttamente nell’area dell’incidente.

Le condizioni dell’escursionista sono apparse subito serie. I soccorritori hanno lavorato a lungo per immobilizzarlo e stabilizzarlo, a causa di un trauma multiplo con possibile coinvolgimento della colonna vertebrale. Dopo le prime cure, il ferito è stato recuperato in barella e trasferito in ospedale in codice rosso.

Il supporto delle squadre a terra

Mentre si svolgevano le operazioni sanitarie, le squadre territoriali del Soccorso alpino hanno raggiunto la moglie dell’uomo. La donna stava già scendendo verso valle insieme ad alcune persone presenti nella zona al momento dell’incidente.

I tecnici hanno quindi organizzato il rientro in sicurezza utilizzando un mezzo fuoristrada. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio dopo diverse ore di lavoro coordinate tra soccorritori, personale sanitario e vigili del fuoco. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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