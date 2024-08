Volontario del Soccorso alpino muore precipitando in un dirupo. Tragedia sulle montagne dove l’uomo aveva salvato molte vite.

Era una delle persone che conoscevano meglio le montagne dell’Ossola, ma una scivolata lungo un sentiero gli si è rivelata fatale. Renzo Zuccala è morto così, precipitando a quota 1.200 su quei monti che per lui erano casa. Aveva 67 anni e da più di 30 era volontario del Soccorso alpino.

Non si contano gli interventi portati a termine in questi anni, e le vite salvate assieme ai colleghi. Invece l’altro giorno gli stessi colleghi hanno purtroppo dovuto intervenire per recuperare lui, ormai senza vita. L’incidente è avvenuto sulle alture di Cosasca di Trontano: forse per una distrazione, l’uomo è scivolato dal sentiero ed è precipitato nel dirupo per una quindicina di metri. Era con un amico che ha dato l’allarme, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio dei colleghi

«Ci ha lasciati un apprezzatissimo tecnico – scrivono dal Soccorso alpino del Piemonte, che nelle scorse ore ha voluto ricordare il collega scomparso -. Renzo era nel Soccorso alpino da oltre 30 anni, appassionato pescatore e cercatore di funghi, insostituibile conoscitore del territorio durante le operazioni di ricerca dispersi».

Renzo Zuccala ha lasciato la moglie Fernanda e i figli Elisabetta e Luca. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Beura, il centro dove abitava.

