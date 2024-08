Precipita da un sentiero, morto veterinario di 56 anni. Il corpo ritrovato dalle squadre di soccorso dopo un giorno di ricerche.

Precipita da un sentiero, morto veterinario di 56 anni

Di lui si erano perse le tracce nella giornata di mercoledì: era partito per un’escursione lungo i sentieri della Valle Antrona, nell’Ossola, ma poi nessuno era più riuscito a contattarlo. Erano quindi partite le ricerche sulle tracce di Alessandro Boneschi, un veterinario 56enne residente a Verbania.

Solo intorno al mezzogiorno di ieri, giovedì 1 agosto, dopo un giorno e una notte di ricerche, il corpo ormai senza vita è stato ritrovato dalle squadre di soccorritori in un rio. La zona era quella di Seppiana a Borgomezzavalle. Evidentemente l’uomo, che procedeva in solitaria, ha messo un piede in fallo in un punto particolarmente difficile del tracciato ed è caduto lungo il dirupo. Difficile dire se sia deceduto subito o sulle prime sia rimasto solo ferito: sta di fatto che non ha avuto modo di chiamare i soccorsi.

Un noto veterinario di Verbania

Come accennato, Alessandro Boneschi era veterinario e condivideva il suo studio con la compagna: era quindi una persona molto conosciuta in tutta la zona. Aveva anche la passione del violino, che suonava nel gruppo Lavertis, specializzato in musica tradizionale piemontese e ballete celtiche.

