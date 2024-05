Vuole dormire in tenda a 1500 metri: soccorso al limite dell’ipotermia. Uomo sorpreso dal freddo e dalla pioggia mentre era accampato, ma è riuscito a dare l’allarme.

Intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese per il salvataggio di un uomo in ipotermia. E’ successo la scorsa notte nei pressi del lago delle Bose, a circa 1500 metri in montagna nel territorio del comune di Biella. Qui stata necessaria un’operazione di recupero.

L’allarme è stato lanciato dall’uomo stesso, che aveva raggiunto la zona per pernottarvi con la propria tenda.

La richiesta d’aiuto intorno a mezzanotte e mezza

Il fatto è raccontato dai colleghi de La Provincia di Biella. Intorno a mezzanotte e mezza, l’uomo ha effettuato una chiamata di emergenza al numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto a causa del freddo e delle condizioni meteorologiche avverse. Sono state attivate due squadre del Soccorso alpino, che sono partite da Biella e dalla valle Cervo per raggiungere il malcapitato.

L’intervento di soccorso a piedi e sotto la pioggia battente fino alla tenda

Procedendo a piedi sotto una pioggia molto abbondante hanno infine ndividuato la tenda e il suo occupante e gli hanno prestato i primi soccorsi.

Siccome era in grado di camminare in autonomia, lo hanno accompagnato a piedi verso valle per una mezz’oretta fino a raggiungere i mezzi fuoristrada con cui erano saliti oltre il santuario di Oropa dove è stato consegnato all’autoambulanza.

Foto d’archivio

