A Gattinara la fabbrica di idrogeno “verde”: alimenterà anche la produzione della Wienerberger. L’operazione “Hydrogen Valleys” prevede anche la creazione di cinque stazioni di rifornimento per autoveicoli elettrici.

A Gattinara aprirà uno dei tre impianti del Piemonte per la produzione dell’idrogeno come fonte di energia rinnovabile ad uso industriale. Il progetto “Redfield” è stato presentato in città, con la presenza dell’assessore regionale all’ambiente ed energia Matteo Marnati.

Il sito prescelto è l’ex fornace accanto allo stabilimento Wienerberger, lungo la strada che porta a Rovasenda. La realizzazione avrà un costo di 3 milioni di euro, 1,2 milioni dei quali sarà finanziata grazie al contributo ottenuto dalla partecipazione della Regione al Pnrr, emesso nel gennaio 2022 dal ministero dell’Ambiente, con la presentazione del progetto “Hydrogen Valleys Piemonte”.

L’obiettivo generale del progetto è di riqualificare aree industriali dismesse per produrre idrogeno da utilizzare in processi industriali. In particolare l’impianto di Gattinara, che sarà realizzato dalla ditta RF-Idra srl di Brescia, alimenterà un’attività di produzione di laterizi ad elevata tecnologia, ma potrà in prospettiva essere utilizzato anche in altri settori.

Gattinara all’avanguardia

«Siamo molto contenti di essere all’avanguardia nel promuovere una delle fonti di energie rinnovabili più importanti qual è l’idrogeno», commenta il vicesindaco Daniele Baglione, che ha seguito il progetto fin dai suoi albori.

«L’idrogeno è l’energia rinnovabile per eccellenza e abbiamo puntato fortemente fin dall’inizio nel voler realizzare uno di questi progetti nella nostra città».

«Il percorso per arrivare a questi primi progetti – ha aggiunto Marnati – è stato molto lungo, ma alla fine si è arrivati a un importante risultato, che presto sfocerà in una realtà importante per tutto il territorio».

Una struttura a impatto zero

La struttura funzionerà a impatto zero, perché la produzione dell’idrogeno che alimenterà la Wienerberger sarà a sua volta garantita da energia green, tramite l’utilizzo di pannelli fotovoltaici.

L’importanza per Gattinara è dovuta anche al fatto che sarà tra i primi luoghi a ospitare tale impianto in Piemonte.

Nel progetto generale sono infatti comprese anche Premosello Chiovenda, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ha ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro per costruire l’impianto che alimenterà un’azienda che produce leghe metalliche. E poi c’è Trecate dove, all’interno dell’ex-raffineria Sarpom, sarà realizzato un impianto di dimensioni maggiori, per il quale saranno erogati 16,8 milioni di euro.

Il progetto “Hydrogen Valleys” comprende anche la creazione di cinque stazioni di rifornimento per veicoli.

