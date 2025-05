A Gattinara più di 500 multe dall’inizio dell’anno. Tantissime auto senza revisione. Il caso in consiglio comunale a seguito di un’interpellanza dell’opposizione.

Hanno già superato quota 500 le infrazioni rilevate dall’inizio dell’anno a Gattinara. In media, tra le 25 e le 30 a settimana. E di queste, ben 197 sono per la mancata revisione dei veicoli.

Il Comune di Gattinara “dà i numeri” sulle sanzioni comminate in seguito a controlli sulla viabilità effettuati negli ultimi mesi. Nella città l’organico della polizia locale si è arricchito con l’arrivo non solo di un nuovo comandante, ma anche di nuovi agenti.

Ecco quindi i dati: 558 le infrazioni rilevate, di cui 30 per divieto di sosta su passi carrai, 35 per posteggio sugli stalli del carico e scarico, nove per parcheggi effettuati negli spazi riservati ai disabili, 44 le multe comminate per altre varie infrazioni al codice stradale. 197 i verbali per la mancata revisione dei veicoli e 12 per il disatteso rinnovo dell’assicurazione.

Il caso in consiglio comunale

Le cifre sono state esposte in consiglio comunale, rispondendo ad un’interpellanza presentata qualche tempo fa dai consiglieri di opposizione delle due liste “Siamo Gattinara” e “La svolta”. I consiglieri, facendo riferimento al recentemente aumentato numero di vigili in servizio, avevano chiesto l’elenco delle infrazioni stradali rilevate e le relative contravvenzioni emesse.

Inoltre, i rappresentanti della minoranza avevano domandato se una maggiore opera di controllo avesse prodotto una diminuzione delle soste selvagge e degli eccessi di velocità in città, due delle situazioni che maggiormente creano disagio nel centro storico come su tutto il territorio comunale.

