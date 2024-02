Raddoppiati in un anno gli incassi dalle multe: la classifica comune per comune. Nel 2021 in zona introiti totali per 299mila euro, saliti a 592mila nel 2023.

Raddoppiati in un anno gli incassi dalle multe: la classifica comune per comune

Nel giro di un anno sono quasi raddoppiati i proventi che i Comuni della nostra zona hanno incassato a seguito di sanzioni. Lo si deduce andando a vedere i dati ufficiali sul sito del Ministero dell’interno, dipartimento Affari territoriali.

Alla voce “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” si possono facilmente estrarre i dati di tutti i Comuni d’Italia per quanto riguarda appunto la voce degli incassi da violazioni del Codice della strada. Sono in pratica le certificazioni arrivate dalle stesse amministrazioni.

LEGGI ANCHE: Colleziona multe per 200mila euro ma continua a guidare senza patente

Tante sanzioni per i limiti di velocità

Si parla soprattutto di multe per il superamento dei limiti di velocità, ma anche per divieti di sosta, sorpassi con la linea continua, mancate precedenza, rotonde “tagliate” e tante altre infrazioni che si possono commettere alla guida dell’auto.

I dati raccolti nella tabella qui sotto sono relativi ai proventi degli anni 2021 e 2022. Senza dubbio i dati del Ministero hanno qualche lacuna: per esempio, non si capisce come sia possibile che per il Comune di Gattinara risultino “zero” gli incassi sia per il 2021 che per il 2022. E c’è anche qualche altro dato che lascia un po’ perplessi.

COMUNE 2021 2022 AILOCHE 0 0 ALAGNA VALSESIA 61.365 133.420 ALTO SERMENZA 0 0 ARBORIO 0 0 BALMUCCIA 0 0 BOCA 147 147 BOCCIOLETO 0 0 BORGOSESIA 83.142 181.418 BRIONA 0 0 BRUSNENGO 886 9.096 CAMPERTOGNO 0 0 CAPRILE 0 0 CARCOFORO 0 0 CARPIGNANO SESIA 0 0 CAVALLIRIO 312 363 CELLIO CON BREIA 0 0 CERVATTO 0 0 CIVIASCO 0 0 COGGIOLA 295 42 CRAVAGLIANA 0 0 CRESSA 142 0 CREVACUORE 32 0 CUREGGIO 9.226 30.061 CURINO 0 0 FARA NOVARESE 0 0 FOBELLO 0 0 GATTINARA 0 0 GHEMME 13.740 14.135 GHISLARENGO 0 0 GREGGIO 16.537 29.864 GRIGNASCO 11.760 6.448 GUARDABOSONE 0 0 LENTA 0 0 LOZZOLO 0 0 MAGGIORA 5.433 1.730 MASSERANO 71 1.894 MOLLIA 0 0 PILA 0 0 PIODE 0 0 PORTULA 0 1.913 POSTUA 0 0 PRATO SESIA 2.256 8.015 PRAY 342 565 QUARONA 14.011 21.598 RASSA 0 0 RIMELLA 0 0 ROASIO 378 372 ROMAGNANO SESIA 22.566 27.259 ROSSA 0 0 ROVASENDA 0 0 SCOPA 0 0 SCOPELLO 5.523 2.519 SERRAVALLE SESIA 6.861 19.772 SIZZANO 2.659 0 SOSTEGNO 0 0 VALDILANA 6.605 4.040 VALDUGGIA 4.117 2.092 VARALLO 30.158 87.638 VILLA DEL BOSCO 626 7.697 VOCCA 0 0 TOTALE 299.190 592.098

I centri senza incassi da multe

Ma al di là dei singoli casi, il totale è abbastanza eloquente: nel 2021 si è arrivati poco sotto i 300mila euro di incassi sul territorio (299.190 per l’esattezza), mentre nel 2022 la cifra è quasi raddoppiata: 592.098 euro in totale. Tra i centri che più degli altri hanno fatto registrare un aumento ci sono per esempio Alagna Valsesia, Borgosesia, Varallo, Cureggio e altri. In controtendenza Grignasco, Maggiora e Valdilana, solo per citarne alcuni.

Ci sono anche diversi Comuni che nel 2021 non hanno incassato nulla dalle multe. Il motivo? Non ne sono state fatte. Molte volte la mancanza di personale come agenti di polizia locale impegnati proprio nella tutela della sicurezza, ma anche nel controllo del territorio fa si che anche la semplice sosta vietata non venga sanzionata.

Non a caso tra i Comuni che non hanno incassato nulla ci sono molti centri dell’alta Valsesia dove il personale è ridotto all’osso e spesso la figura dell’agente di polizia locale non è presente nell’organico del Comune. D’altra parte, il maggiore o minore afflusso di turisti incide sulla somma delle sanzioni stradali. Insomma, le variabili sono tante.

Non è questioni di buoni o cattivi

Proprio per questo entrate maggiori o minori non implicano una gestione più “severa” o “buonista” da parte dell’amministrazione: non è una classifica dei Comuni più bravi o cattivi, e tanto meno dei residenti. Semplicemente è una curiosità per capire quanto sono gli incassi dei vari centri della zona dalle sanzioni e multe.

Va ricordato poi che per quanto riguarda le ammende che riguardano il codice della strada, i Comuni stanziano una parte della somma incassata per effettuare i lavori di manutenzione e ripristino della rete stradale. Da notare, come si diceva prima, che a volte i comuni non inseriscono le entrate relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa.