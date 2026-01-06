Addio al dottor Castelletta, storico primario all’ex ospedale di Gattinara. Il funerale è stato celebrato nella chiesa del Sacro Cuore a Novara.

La Valsesia e il Novarese piangono la scomparsa del dottor Maurilio Castelletta, medico chirurgo di grande esperienza e umanità, venuto a mancare all’età di 92 anni. Figura molto conosciuta e stimata, negli anni Ottanta aveva ricoperto il ruolo di primario di Chirurgia all’ex ospedale San Giovanni Battista di Gattinara, lasciando un segno profondo nella sanità locale.

Professionista apprezzato per la competenza e per l’attenzione verso i pazienti, Castelletta è stato per lungo tempo un punto di riferimento soprattutto nella bassa Valsesia, dove era noto non solo come medico, ma anche per le sue qualità umane e la costante presenza accanto a chi aveva bisogno di cure.

Il funerale celebrato a Novara

A darne il doloroso annuncio sono i figli Marcella e Davide, la nuora Barbara, gli amati nipoti Lorenzo, Marta e Matteo, insieme ai parenti e a quanti lo hanno conosciuto e stimato. Il funerale è stato celebrato l’altra settimana nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Novara, città dove il medico abitava. La salma è poi stata tumulata nel cimitero di Pernate.

Il dottor Castelletta sarà ricordato come un medico attento, presente e profondamente umano, capace di unire rigore professionale e sensibilità, qualità che gli hanno valso la stima duratura di colleghi e pazienti.

Il ricordo del Lions Valsesia

Il medico era anche socio del Lions Valsesia, che lo ha ricordato con un post sulla pagina social. «Con profondo cordoglio il Lions Club Valsesia annuncia la scomparsa del socio vitalizio dottor Maurilio Castelletta. Il Club si stringe con affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari, ricordandone l’impegno, la professionalità e lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il suo percorso lionistico».

