Addio ad Angelo Visconti, Lozzolo perde l’ex vice sindaco

A Lozzolo si è spento ieri, domenica 17 maggio, Angelo Visconti, 75 anni, figura molto conosciuta e stimata in paese e nel territorio tra bassa Valsesia e Novarese. Ex vice sindaco durante il primo mandato del sindaco Roberto Sella, era da sempre impegnato nella vita della comunità e nelle attività del gruppo alpini lozzolese. I funerali saranno celebrati domani, martedì 19 maggio, alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese.

Una presenza costante nella vita del paese

Per anni Angelo Visconti è stato uno dei volti più attivi della comunità di Lozzolo. Sempre presente nelle iniziative locali, aveva costruito nel tempo rapporti profondi con tante persone del territorio, diventando un punto di riferimento umano prima ancora che istituzionale.

Nel primo mandato amministrativo guidato da Roberto Sella aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco, incarico svolto con discrezione e disponibilità. Anche dopo l’esperienza politica aveva continuato a partecipare alla vita del paese, mantenendo forte il legame con associazioni e cittadini.

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Il lavoro alla Kimberly e l’impegno con gli alpini

Originario del Novarese, fino alla pensione aveva lavorato alla Kimberly di Romagnano Sesia. Un’attività professionale che lo aveva reso molto conosciuto anche fuori da Lozzolo, soprattutto nella zona tra Romagnano e il basso Vercellese.

Molto forte anche il suo rapporto con il gruppo alpini locale, realtà nella quale era attivamente impegnato da tempo e che ha voluto ricordarlo con un necrologio, così come il Comune. Lo ha ricordato inoltre la Fondazione San Giorgio con l’oratorio, in segno doi vicinanza alla figlia Alessandra. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, suscitando cordoglio tra amici, conoscenti ed ex colleghi che lo ricordano come una persona disponibile e legata ai valori della comunità.

Il dolore della famiglia e i funerali

Ad annunciare la scomparsa sono state le figlie Alessandra e Simona con le rispettive famiglie, insieme agli adorati nipoti Enrico, Giorgia, Giulia e Andrea. Un dolore che arriva a poco più di un anno dalla morte della moglie Renza Delmastro, scomparsa nel corso del 2025.

Il rosario è stato recitato oggi, lunedì 18 maggio, nella chiesa parrocchiale di Lozzolo. Domani, dopo le esequie, il feretro verrà accompgnato al tempio crematorio. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma opere di beneficenza.

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