Addio a Mario Iuliano, storico volontario Aib: lutto a Gattinara e Masserano

Lutto a Masserano e Gattinara per la scomparsa di Mario Iuliano, storico volontario della squadra antincendi boschivi di Gattinara e vice caposquadra del gruppo. L’uomo, residente a Masserano, è mancato improvvisamente oggi, giovedì 25 giugno all’età di 64 anni, lasciando nel dolore i familiari, gli amici e i tanti colleghi con cui ha condiviso anni di servizio sul territorio.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i volontari delle squadre Aib del Biellese e del Piemonte, suscitando numerosi messaggi di cordoglio. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 26 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Masserano, mentre il rosario è stato recitato nella stessa chiesa.

Il ricordo dell’Aib e dei compagni di servizio

Tra i primi a ricordarlo è stata l’Aib Gattinara, che ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la perdita di un volontario molto stimato. Nel messaggio diffuso sui social, il gruppo si è unito al lutto della famiglia per la scomparsa del proprio volontario e vice caposquadra, figura conosciuta e apprezzata da tutti i componenti della squadra.

Numerosi anche i ricordi personali condivisi dai compagni di servizio. Un volontario ha scritto: «Ciao Mario, ne abbiamo spenti di incendi insieme. Un altro momento di storia nella mia militanza Aib se ne va. È stato bello averti conosciuto e mai dimenticherò le serate nella vecchia sede Aib di Masserano». Parole che testimoniano il forte legame umano costruito negli anni.

Una vita dedicata al volontariato

Mario Iuliano aveva dedicato una parte importante della propria vita all’attività di volontariato. Dalla lotta agli incendi boschivi agli interventi sul territorio, aveva sempre garantito disponibilità, esperienza e spirito di squadra, diventando un punto di riferimento per molti volontari più giovani. Nell’estate scorsa era stato tra i volontari che avevano raggiunto la Calabria martoriata dagli incendi boschivi.

Particolarmente toccante anche il messaggio della squadra Aib di Masserano, che ha ricordato il suo impegno nel gruppo tra il 1994 e il 2009. Altri colleghi hanno voluto salutarlo con parole semplici ma sincere: «Ci mancherai. Le missioni insieme, i pranzi di squadra, le telefonate per sapere come andava». Ricordi che raccontano non solo il volontario, ma soprattutto l’uomo, l’amico e il compagno di tante esperienze condivise.

L’ultimo saluto a Masserano

A piangerlo sono il padre Giuseppe, la sorella Cinzia con il marito Valerio e il figlio Alessandro, oltre ai parenti e ai tanti amici che in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di apprezzarne la generosità.

Nelle prossime ore la comunità di Masserano, di Gattinara e il mondo del volontariato si stringeranno attorno ai suoi cari per l’ultimo saluto. Un momento di raccoglimento e gratitudine verso una persona che, con discrezione e impegno costante, ha contribuito per anni alla tutela del territorio e alla sicurezza della collettività.

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