Gli alunni di Gattinara alle Olimpiadi di matematica

Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Gattinara alle nazionali di matematica all’Università Bocconi di Milano. Nelle giornate di martedì 3 giugno e mercoledì 4 giugno alle scuole primarie di Gattinara, Arborio e Roasio si sono svolte le premiazioni dei campionati junior di matematica, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Tutti i partecipanti sono stati premiati dalla dirigente scolastica Patrizia Giurleo, insieme alla referente del progetto, l’insegnante Daniela Fava Minor. Le olimpiadi di matematica hanno sortito un ottimo numero di adesioni: 160 partecipanti, appartenenti alle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo di Gattinara, che comprende i plessi di Arborio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda.

Le gare lo scorso marzo

Lo scorso marzo i piccoli concorrenti hanno gareggiato risolvendo una serie di giochi e quesiti matematici in un tempo massimo di 90 minuti. Come ricordato anche dalla referente, ogni bambino ha sfidato principalmente se stesso ancor prima dei pari, mettendosi in gioco per il puro piacere di risolvere enigmi di logica e problem solving. I primi due studenti classificati nella categoria delle classi quarte e in quelle delle classi quinte hanno rappresentato l’intero istituto comprensivo alla finale nazionale che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano il 12 maggio, sfidando bambini provenienti da tutta l’Italia.

Le nazionali alla Bocconi

Sono andati alle nazionali Michele Fontanella e Riccardo Crevola, rispettivamente primo e secondo classificato delle classi quarte; i migliori primi due posti delle classi quinte sono quelli di Sofia Montorio e Francesco Capelli. Al terzo posto si sono posizionati invece Aurora Pilotta (classe quarta) e Mattia Blanco, della quinta. Durante la consegna degli attestati e dei premi a tutti i partecipanti sono stati premiati con un regalo speciale i primi classificati.

Ecco quindi le classifiche complete. Per le classi quinte dal primo posto al decimo: Sofia Montorio, Francesco Capelli, Mattia Blanco, Bianca Givone, Sara Tambone, Mattia Mottalini, Gloria Molino, Gioele Faglia, Francesco Fabris, Samuele Miccoli. Per le Per le classi quarte: Michele Fontanella, Riccardo Crevola, Aurora Pilotta, Zoe Abaldo, Lorenzo Colella, Linda Caligaris, Nicolò Rovati, Enea Bigliocca, Chiara Masieri, Iacopo Pastori.

