Auto finisce nella vegetazione lungo la strada tra Gattinara e Lozzolo. La donna che era al volante ne è uscita pressoché illesa.

Ancora un’uscita di strada lungo la Biella-laghi tra Lozzolo e Gattinara. Una Fiat Panda guidata da una donna è finita fuori dalla carreggiata nella mattinata di ieri, martedì 29 aprile. Erano circa le 8.30.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada già teatro di numerosi episodi analoghi anche nelle settimane scorse.

L’intervento dei soccorritori

Fortunatamente nessuna ferita per la conducente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, il carro-attrezzi per il recupero della vettura e l’ambulanza. Il mezzo del 118 era stato chiamato per ogni eventualità, ma non è servito perché la conducente è uscita pressoché illesa dalla sua vettura.

