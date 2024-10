Auto supera il guard-rail e si ferma tra la vegetazione: incidente a Gattinara. Sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Varallo.

Rocambolesco incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 11 ottobre, nel territorio di Gattinara. La dinamica dell’episodio non è ancora chiara: in ogni caso una vettura è uscita di strada ed ha fermato la sua corsa tra la vegetazione dopo aver superato il guard-rail. E’ accaduto lungo la strada provinciale 594, quella che dal centro cittadino si dirige verso Lenta e la pianura vercellese.

Sul posto è intervenuto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. All’arrivo degli operatori, l’unico ferito coinvolto era già fuori dalla vettura e preso in cura dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’intervento. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

