Autoarticolato si rovescia tra Gattinara e Roasio: traffico deviato

Nuovo incidente lungo la strada provinciale 142 nel tratto tra Gattinara e Lozzolo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno, a poca distanza dal bivio che dalla provinciale porta verso Lozzolo. Per cause ancora da stabilire, un autoarticolato è uscito di strada, e il rimorchio è rimasto rovesciato sul lato destro appena fuori dalla carreggiata. Mentre la motrice si è fermato orstruendo per metà la strada. Probabilmente ha ceduto la banchina a lato strada.

Nessun altro mezzo è stata coinvolto, ma le operazioni di recupero hanno richiesto ore di lavoro per smuore il pesante veicolo e portarlo completamente fuori dalla zona.

Disagi al traffico

Fortunatamente in qualla zona c’è una strada secondaria che bypassa il tratto interessato dall’incidente, e quindi il transito dei veicoli ha potuto in parte essere deviato e scorrere comunque. Ma ovviamente si tratta di una piccola strada, con tutti i problemi che si possono immaginare soprattutto per i mezzi più ingombranti.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Gattinara per i rilievi di prassi, oltre ai mezzi di soccorso. Il conducente è uscito dall’incidente pressoché illeso.

Attesa per la Pedemontana

Si tratta dell’ennesimo episodio che testimonia che ormai la strada 142 è troppo stratta per sopportare tutto il traffico che vi si riversa. Da qui l’urgenza di portare avanti il progetto dell’ultimo tratto della Pedemontana che collegherà il Biellese al casello della A26.

