Blackout di Internet a Gattinara: disagi per i privati e per le attività. In parecchie zone della città manca la connessione alla rete, tecnici al lavoro.

Blackout di Internet a Gattinara: disagi per i privati e per le attività

Un fine settimana di disagi per parecchie zone di Gattinara, dove la rete Internet è molto precaria se non addirittura assente del tutto. Il problema non investe tutta la città: molte segnalazioni arrivano da corso Garibaldi e strade laterali. Ma è difficile fare una mappa precisa.

Sta di fatto che, così come era accaduto poco più di un mese fa, privati cittadini e attività economiche si sono trovati penalizzati o addirrittura impossibilitati a svolgere normalmente il proprio lavoro. In farmacia, per esempio, la mancanza di connessione rendeva impossibile al titolare di raggiungere la banca dati dell’Asl e prenotare i farmaci. Ma questo non è che uno dei tanti problemi. Basti immaginare tutte le imprese che devono lavorare con la posta elettronica.

Problemi anche ai telefoni

Anche molti telefoni cellulari risultano senza “campo”, a testimonianza che si tratta di un guasto di una certa entità. Come accennato, il problema è comunque al vaglio dei tecnici: ovviamente tutti sperano che la situazione possa presto tornare alla normalità. Del resto, dal blackout di fine marzo sono molti i residenti che riferiscono di avere rallentamenti e disagi nelle connessioni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook