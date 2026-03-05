«Giovani bulli chiedono denaro a studenti del liceo»: preoccupazione a Gattinara. Una situazione che riguarderebbe la zona di via Leonardo da Vinci. Il dibattito si accende sui social.

L’allarme è stato lanciato l’altro giorno sui social di Gattinara in riferimento alla zona di via Leonardo da Vinci, dove c’è l’istituto superiore “Mercurino Aerborio”. «Sono stati segnalati gruppi di ragazzi violenti che circondano altri coetanei per estorcere loro del denaro. La situazione, a quanto pare, è già nota. Ci si augura che vengano adottati provvedimenti tempestivi, senza dover attendere che accada qualcosa di grave prima di intervenire».

Una segnalazione che, a giudicare dai commenti, pare tutt’altro che campata per aria. Ovviamente il riscontro al momento è ancora labile, ma pare che anche all’interno dell’istituto superiore (che ospita liceo e istituto tecnico) la voce stia girando.

Una situazione che va approfondita

A quanto pare, stando alle segnalazioni, alcuni ragazzi durante la pausa per il pranzo sarebbero stati avvicinati da giovani della stessa età o poco più grandi, probabilmente non residenti in città. I quali avrebbero chiesto denaro in modo arrogante. Non è chiaro se si tratti di un episodio isolato o di una situazione che si ripete.

Si tratta al momento di una segnalazione che va approfondita per capire in concreto che cosa sia accaduto. Da parte di alcuni utenti c’è l’invito a non creare allarmismi, ma nello stesso tempo a fare le opportune verifiche.

