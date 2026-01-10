Carcasse di animali abbandonate nei boschi di Gattinara. FOTO E VIDEO

Carcasse di animali abbandonate nei boschi di Gattinara. Una scena raccapricciante nei pressi di un ruscelletto.

Carcasse di animali abbandonate nei boschi di Gattinara

Uno scempio ambientale nel cuore dei boschi di Gattinara. È quanto denuncia una cittadina che, durante una passeggiata con il cane, si è trovata davanti a una scena definita “inaccettabile”: carcasse di cinghiali smembrate, con interiora, pelli e teste abbandonate lungo la riva di un torrentello. Gettate come semplici rifiuti, come testimonia questo video.

Tra l’altro, non è la prima volta che resti di animale selvatico vengono ritrovati in zona. Ecco anche alcune immagini realizzate dalla donna che ha avuto la non piacevole avventura di di trovarsi di frontare a questo scenario.

Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada sterrata che conduce dietro il canile e il giardino di Quark, nelle immediate vicinanze del depuratore dell’acqua, una zona tutt’altro che isolata e facilmente raggiungibile. Sul terreno sarebbero visibili anche tracce di pneumatici, segno che qualcuno avrebbe raggiunto l’area con mezzi fuoristrada per liberarsi dei resti degli animali.

LEGGI ANCHE: Ottanta carcasse di daini e cervi: denunciato un uomo, cacciava per pura crudeltà

Preoccupazione anche per la salute

Una situazione che solleva forti preoccupazioni, soprattutto in un periodo in cui si continua a parlare di peste suina africana e di controllo sanitario della fauna selvatica. L’abbandono indiscriminato di carcasse rappresenta non solo un atto di grave inciviltà, ma anche un potenziale pericolo per la salute pubblica, per l’ambiente e per chi frequenta quei boschi, animali compresi.

La segnalazione chiede ora interventi immediati e controlli per accertare le responsabilità di un gesto che nulla ha a che vedere con una corretta gestione della fauna e che rischia di trasformare un’area naturale in una discarica a cielo aperto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook