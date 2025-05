Matteo Senfet ricordato dagli ex compagni di scuola dell’Iti. Il ragazzo di Roasio si sarebbe diplomato quest’anno. Il suo banco è rimasto intatto nell’aula.

La vita di Matteo Senfet si è interrotta troppo presto, a soli 17 anni, in un tragico incidente stradale a Roasio, il suo paese, pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023. Matteo frequentava il corso Ipsia di manutentore all’Iti Sella di Biella, dove ha lasciato un segno profondo nei compagni e negli insegnanti.

A distanza di mesi, la scuola ha voluto ricordarlo con un gesto carico di significato: consegnare alla sua famiglia il diploma in memoria. Durante una cerimonia commovente, nella sede di via Pella a Città Studi, i genitori Andrea e Barbara e i fratelli di Matteo hanno incontrato i compagni e le insegnanti.

Il banco rimasto sempre in mezzo agli altri

Il banco di Matteo, rimasto intatto con le dediche degli amici, è stato il simbolo di un legame che il tempo non ha spezzato. Come racconta una docente, «quando è mancato, stava per iniziare l’anno scolastico. Non abbiamo voluto cancellare il suo nome e il suo banco è rimasto sempre lì».

Il concorso con i compagni

Per celebrare la memoria di Matteo, la famiglia ha ideato un concorso dedicato ai compagni: i ragazzi hanno realizzato piccoli manufatti, dalla lampada a oggetti artistici, tutti premiati per l’impegno e il cuore messi nel progetto.

Il momento più toccante è arrivato quando la dirigente scolastica, Maria Luisa Martinelli, ha consegnato a sorpresa ai genitori di Matteo il diploma. «È una decisione presa collegialmente dalla scuola», ha spiegato. «Siamo orgogliosi di ricordarlo così: la classe ha percorso un pezzettino di strada con la sua famiglia e per noi Matteo è stato sempre con voi».

Un gesto che ha unito scuola, famiglia e studenti in un abbraccio di memoria e affetto, testimoniando come il ricordo di Matteo continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuto.

