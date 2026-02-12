Emma eletta Miss del Carnevale di Gattinara. Studentessa universitaria, classe 2006, è stata eletta durante una veglia in maschera.

Emma eletta Miss del Carnevale di Gattinara

Emma De Pascale è Miss carnevale 2026 di Gattinara. Lo scorso venerdì sera al Globe Trotter è stata proposta la simpatica elezione. Anche quest’anno infatti il Comitato ha cercato una “madrina” per rappresentare la manifestazione più allegra dell’anno.

A ricevere la fascia è stata appunto Emma De Pascale. Classe 2006, studia relazioni internazionali all’università Cattolica di Milano. «Ero molto emozionata e devo essere sincera: non mi aspettavo davvero di arrivare sul podio – racconta -. Sono davvero molto felice e ringrazio tutti».

Conosce quattro lingue straniere

L’iniziativa è stata particolarmente seguita. Un pubblico numeroso ha aderito e votato per la miss. «Ci è stato chiesto di presentarci e raccontare il nostro talento – evidenzia la vincitrice -. Io ho appunto detto che sono di Gattinara e sono legata al mio paese. Conosco quattro lingue, oltre all’italiano e l’ho dimostrato citando qualche frase in inglese, francese, spagnolo, arabo».

Rispetto allo scorso anno le candidate non si sono misurate con una prova di dialetto gattinarese, «ma dovevamo comunque dimostrare di conoscere la tradizione locale. Comunque è stato davvero tutto molto divertente».

