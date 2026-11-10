Oggi, martedì 10 novembre, Gattinara torna ad animarsi con la tradizionale Fiera di San Martino, uno degli appuntamenti più amati del calendario cittadino. Fino alle 18, ben 180 ambulanti danno vita a un grande mercato all’aperto, richiamando visitatori anche dai paesi vicini. Una giornata che promette di trasformare il centro in un vivace intreccio di bancarelle, persone e occasioni di incontro.

Il percorso commerciale interessa corso Valsesia, corso Vercelli, corso Garibaldi e corso Cavour, oltre a piazza Italia e piazza Paolotti. Le principali strade del centro sono oggi un grande spazio dedicato agli acquisti, con proposte per tutte le esigenze e tutte le età. Un appuntamento che ogni anno richiama chi cerca qualche occasione conveniente, ma anche chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora tra le bancarelle.

Dall’abbigliamento ai prodotti tipici: cosa si potrà trovare

L’offerta della fiera è particolarmente variegata. Tra gli stand si potranno acquistare abbigliamento, calzature, accessori, articoli per la casa e numerosi altri prodotti. Non mancheranno naturalmente le specialità alimentari e gastronomiche. Una grande vetrina commerciale nel cuore della città, dove curiosare alla ricerca di qualcosa di originale oppure approfittare delle occasioni proposte dagli ambulanti.

Ma la Fiera di San Martino non è soltanto una giornata dedicata allo shopping. Per molti gattinaresi rappresenta una tradizione che si rinnova di generazione in generazione, un momento da condividere con familiari e amici. Anche per le attività commerciali del centro sarà un’occasione di particolare vivacità, grazie al movimento di persone lungo le vie e nelle piazze cittadine.

Una tradizione secolare che unisce la comunità

«La Fiera di San Martino è molto più di una manifestazione commerciale: è una parte della nostra storia, un appuntamento che appartiene alla memoria collettiva e che ogni anno riesce a far ritrovare alla città il piacere di stare insieme». Con queste parole il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione sottolineano il valore di una festa profondamente radicata nella comunità.

«Vedere le nostre vie animate da 180 ambulanti e da tante persone significa dare nuova vita a una tradizione secolare», aggiungono gli amministratori. Un appuntamento che conserva un significato speciale anche per le nuove generazioni. La fiera rappresenta infatti un legame prezioso con il passato, quando il periodo di San Martino segnava la conclusione dell’annata agricola e il tempo degli scambi commerciali.

Sicurezza e viabilità, come sarà organizzato il mercato

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, il Comune ha predisposto una specifica organizzazione degli spazi. I posteggi degli ambulanti avranno una superficie di 45 metri quadrati e saranno collocati prevalentemente su un solo lato delle strade. L’obiettivo è mantenere passaggi sufficientemente ampi per i pedoni e consentire il transito dei mezzi di emergenza in caso di necessità.

Piazza Paolotti sarà invece interamente occupata dalle bancarelle. La disposizione degli stand comporterà modifiche alla normale circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione. Il centro cittadino sarà quindi dedicato soprattutto ai visitatori della fiera, che potranno muoversi tra le diverse zone del mercato durante tutta la giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio.

L’attesa Marcia Nova annuncia il Carnevale

La Fiera di San Martino è legata anche a un’altra tradizione particolarmente sentita dai gattinaresi. Nel corso della giornata è infatti atteso il passaggio della Banda musicale Santa Cecilia con la celebre Marcia Nova. Un momento che ogni anno suscita grande curiosità, perché rappresenta il tradizionale annuncio legato allo svolgimento del Carnevale cittadino.

Sarà così una giornata capace di unire commercio, folklore e memoria collettiva. «In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente, queste manifestazioni ci ricordano quanto siano importanti le nostre radici e quanto sia bello continuare a tramandarle alle nuove generazioni», osservano Casazza e Baglione. Un patrimonio di tradizioni che Gattinara continua a custodire, rinnovandolo ogni anno con la partecipazione della comunità.

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