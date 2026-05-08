Gattinara, 18 persone entrano nel mondo del lavoro coi tirocini del C.a.s.a. Ora l’ente lancia un nuovo appello alle imprese locali per cercare nuove opportunità.

Gattinara, 18 persone entrano nel mondo del lavoro coi tirocini del C.a.s.a.

Diciotto persone accompagnate verso un nuovo percorso di autonomia e reinserimento lavorativo in pochi mesi. È il risultato raggiunto dall’inizio del 2026 dal Consorzio per l’attività socio assistenziale (C.a.s.a.), che conferma l’importanza dei tirocini di inclusione sociale e lavorativa come strumento concreto per contrastare fragilità economiche ed emarginazione.

L’attività del Consorzio si sviluppa in un contesto sociale sempre più complesso, dove la perdita del lavoro rischia spesso di trasformarsi in isolamento e difficoltà relazionali. I percorsi attivati dal C.a.s.a. non si limitano però a offrire un’esperienza temporanea, ma puntano a costruire opportunità reali e durature, permettendo ai partecipanti di rientrare gradualmente nel mondo occupazionale.

LEGGI ANCHE: Consorzio Casa Gattinara trova una ventina di alloggi per i profughi

Un recupero di autonomia e autostima

Attraverso i tirocini, le persone coinvolte possono acquisire nuove competenze professionali e trasversali, recuperando fiducia nelle proprie capacità e tornando a confrontarsi con dinamiche lavorative e relazioni professionali.

«Il reinserimento di 18 persone in pochi mesi è una concreta testimonianza del fatto che, quando il bisogno di autonomia incontra l’opportunità strutturata di un tirocinio, i risultati sono immediatamente visibili e duraturi – spiega Andrea Lux –. Questi percorsi non restituiscono solo un lavoro, ma anche dignità».

Appello alle aziende del territorio

Fondamentale, per il buon esito dei percorsi, è anche la collaborazione delle aziende del territorio, che accolgono i tirocinanti contribuendo alla costruzione di un modello economico più inclusivo. Il Consorzio segue costantemente sia i beneficiari sia le imprese coinvolte, accompagnando ogni fase del progetto per favorire esperienze positive e durature.

Proprio per ampliare il numero dei percorsi attivabili, il C.a.s.a. lancia ora un appello alle realtà produttive locali, invitandole a rendersi disponibili per nuovi tirocini di inclusione sociale e lavorativa. Ogni adesione, sottolinea il Consorzio, può trasformarsi in una concreta occasione di riscatto per chi sta cercando di ricostruire il proprio futuro professionale e personale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook