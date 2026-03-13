Gattinara abbraccia “Alfa”, tornato dopo problemi di salute. L’uomo che pulisce le strade con la sua bicicletta ha attraversato un momento difficile.

Gattinara abbraccia “Alfa”, tornato dopo problemi di salute

Dopo un periodo di lontananza dovuto a problemi di salute, Alfred Tahir, conosciuto da tutti come Alfa, è tornato a Gattinara. La sua assenza si era fatta sentire. Da molto tempo infatti era una presenza costante in città.

Tutti in qualche modo lo avevano incrociato mentre era intento a tenere puliti marciapiedi, le piazze e le vie, tanto che era diventato volto familiare e un simbolo di dedizione civica. Sempre accompagnato dalla sua bicicletta originale, Alfa era riuscito a trasformare un semplice gesto quotidiano in un esempio di cura e amore per il territorio.

Apprensione per i suoi problemi di salute

Nelle scorse settimane per problemi di salute si era preso una lunga pausa e tanti, non vedendolo si erano preoccupati e avevano chiesto notizie all’amministrazione comunale. Il vice sindaco Daniele Baglione aveva rassicurato la comunità dicendo che Alfa stava solo affrontando un momento delicato e si augurava un suo ritorno al più presto.

Qualche giorno fa l’angelo custode della città è comparso in un video condiviso sui canali social. Alfa si presenta insieme al vice sindaco Daniele Baglione per salutare tutti i suoi concittadini: nel frattempo infatti ha preso “cittadinanza” a Gattinara.

Le immagini hanno suscitato immediatamente una grande attenzione: cittadini, amici e follower hanno commentato con messaggi di gioia e sollievo, felici di vedere che Alfa sta bene. Molti hanno scritto di quanto sentissero la sua mancanza, ricordando con affetto i giorni in cui girava per le vie, pronto a intervenire dove gli incivili avevano lasciato sporco.

L’intervento di Comune e Casa

«Abbiamo lavorato con il Consorzio Casa e gli abbiamo garantito una sistemazione insieme alla casa di Riposo Patriarca, che si è offerta anche per un pasto – spiega Baglione -. Ora Alfa ha bisogno di essere preso per mano».

Non si tratta quindi solo di un ritorno simbolico: la città intera è pronta ad accompagnarlo, passo dopo passo, nel reinserimento e nel ritorno alle attività quotidiane. Alfa ha mostrato entusiasmo e volontà di riprendere il suo ruolo. «Si è reso disponibile perché questa è una cosa che gli sta molto a cuore».

Le reazioni dei cittadini sono state immediate e calorose. Molti hanno ricordato episodi passati, come quando Alfa, armato solo della sua scopa e della bicicletta, ripuliva vicoli e piazze trascurate, portando ordine e rispetto in luoghi spesso dimenticati. La sua figura, semplice ma intensa, ha saputo creare un legame unico con la comunità, basato sulla fiducia e sull’affetto reciproco.

