A Gattinara l’addio a Giorgio, morto a soli 63 anni. Persona discreta e riservata, viveva in frazione San Bernardo.

Lutto in frazione San Bernardo a Gattinara per la scomparsa di Giorgio Marramao, venuto a mancare la scorsa settimana a soli 63 anni di età. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Borgomanero. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto.

Persona discreta e riservata, Giorgio Marramao ha vissuto una vita improntata ai valori essenziali, dedicandosi alla famiglia e al lavoro, punti fermi del suo percorso umano. Un uomo che ha sempre preferito i gesti alle parole, costruendo relazioni autentiche basate sul rispetto e sulla responsabilità.

Lascia moglie e due figli

A piangerne la scomparsa sono la moglie Marina, i figli Angela e Francesco, l’adorato nipotino Matteo, la suocera Maria, oltre ai cognati e ai nipoti. Il rosario è stato recitato domenica pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Bernardo a Gattinara: un momento di raccoglimento e preghiera condivisa con la comunità.

Il funerale è invece stato celebrato nella mattinata di lunedì 9 febbraio, sempre nella chiesa di San Bernardo. Al termine della funzione, il feretro è stato accompagnato al cimitero locale.

