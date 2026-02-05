Gattinara piange Andrea Cappelli, scomparso a soli 56 anni

Gattinara piange Andrea Cappelli, scomparso a 56 anni. Da tempo l’uomo abitava in Lombardia, ma era rimasto legato alla città.

Gattinara piange Andrea Cappelli, scomparso a 56 anni

La comunità di Gattinara si stringe nel dolore per la scomparsa di Andrea Cappelli, venuto a mancare improvvisamente il 30 gennaio, all’età di 56 anni. Colpito da un repentino problema di saluto, è deceduto all’ospedale di Legnano.

Andrea da tempo non risiedeva più in città, ma le sue radici e la sua famiglia sono sempre rimaste profondamente legate a Gattinara, dove la notizia della sua morte ha suscitato sincera commozione. A darne il triste annuncio sono il papà Alfredo, la mamma Maria Stella, i figli Alessandro e Kristian, la compagna Giulia, la sorella Patrizia con i nipoti Davide, Andrea e Riccardo, insieme a zii, cugini e parenti tutti.

Il funerale si celebra venedì mattina in città

Nonostante la lontananza maturata negli anni, Andrea non aveva mai spezzato il filo che lo univa alla sua città d’origine, dove vivono i suoi affetti più cari e dove ora si terrà l’ultimo saluto. Il rosario viene recitato oggi, giovedì 5 febbraio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara.

I funerali avranno luogo venerdì 6 febbraio alle 11, sempre nella chiesa di San Pietro, al termine dei quali il feretro proseguirà per il cimitero locale. Alla famiglia Cappelli giunge il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità gattinarese in questo momento di profondo dolore.

