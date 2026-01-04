Gattinara, distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto. La denuncia del gruppo di volontari che si occupa della chiesetta.

Gattinara, distrutto il crocifisso alla Madonna dell’Orto

Durante il mese di dicembre l’oratorio della Madonna dell’Orto di Gattinara è stato teatro di due gravi episodi di vandalismo che hanno colpito la comunità locale. Il primo episodio ha riguardato il furto di uno dei due ex voto custoditi all’interno della chiesetta. Il secondo, ancora più grave, si è verificato nel pomeriggio del 31 dicembre: ignoti hanno rovesciato i lumini, danneggiato un banco e distrutto il crocifisso posto sull’altare.

Su Gattinara On Line gli “Amici della Chiesetta” condannano con fermezza questi gesti, definiti «vili e codardi», perché compiuti in momenti in cui l’oratorio era vuoto, senza la presenza di persone che avrebbero potuto intervenire o richiamare al rispetto e alla civiltà. Gesti giudicati anche «inermi e inutili», dal momento che gli oggetti danneggiati o sottratti non hanno alcun valore economico, ma esclusivamente simbolico e spirituale.

Una chiesetta di alto valore storico

L’oratorio della Madonna dell’Orto rappresenta infatti un bene di grande valore storico e culturale: un edificio di quasi quattro secoli, nato come testimonianza di devozione di alcuni gattinaresi di ritorno da Roma. È un luogo religioso per i credenti, ma anche uno spazio aperto e accogliente per tutti, senza distinzioni: cristiani, atei e fedeli di qualsiasi religione.

Negli ultimi anni, grazie all’impegno dei volontari, la chiesetta è tornata a vivere. Dopo la lunga chiusura dovuta alle restrizioni Covid, è stata riaperta al pubblico; sono stati individuati volontari che quotidianamente si occupano dell’apertura e della chiusura dell’oratorio, altri che ne curano la pulizia. Ogni giorno non manca la presenza di cittadini che, di ritorno dalle passeggiate lungo il fiume, si fermano per una visita o un momento di raccoglimento.

“L’oratorio resterà comunque aperto”

Nonostante gli episodi subiti, gli “Amici della Chiesetta” confermano che l’oratorio resterà aperto. Un ringraziamento particolare va a don Franco Givone, che provvederà alla sostituzione di quanto distrutto. È inoltre prevista a breve l’installazione di un sistema di videosorveglianza, a tutela del luogo e di chi lo frequenta.

Un segnale chiaro: la risposta al vandalismo non sarà la chiusura, ma una rinnovata attenzione e una responsabilità condivisa verso un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.

