Gattinara festeggia Angelo e Livia, sposati dal 1956

Da 70 anni sono marito e moglie e vivono a Gattinara. Grande festa nei giorni scorsi per Livia Meda e Angelo Marcolongo. La coppia è in gran forma e alla vigilia di San Valentino ha celebrato un traguardo davvero unico: da oltre mezzo secolo porta avanti un amore davvero grande. La famiglia ha voluto così festeggiare l’importante avvenimento con una sorpresa.

«I nostri genitori proprio non si aspettavano di ricevere così tanti sorrisi – spiega Maria Grazia, una delle figlie -. Quando la mamma, peraltro, ha visto arrivare Daniele Baglione nel suo ruolo istituzionale quasi non ci credeva. Ha visto crescere il vice sindaco e trovarlo a festeggiare insieme a lei e a papà l’anniversario di matrimonio è stata una gioia immensa».

Il matrimonio in Veneto

Livia ha 93 anni ed Angelo 95. Hanno origini venete e si sono sposati il 13 febbraio 1956 proprio nella loro terra natia. «Quel giorno c’erano 40 centimetri di neve e tutto era davvero magico nella sua semplicità – continua una delle figlie -. Dopo di che sono saliti sul treno e hanno raggiunto Gattinara: è stato quello il loro viaggio di nozze e l’inizio della loro vita da sposati. Qui c’erano altri parenti che li hanno un po’ aiutati».

Il loro cammino è stato fatto di sacrifici, emozioni e soddisfazioni. «Erano contadini, avevano la cascina e coltivavano il riso. La mamma ha sempre aiutato il papà in tutte le faccende lavorative. Poi hanno avuto tre figlie, oltre a me, Daniela e Lucia. Speravano che arrivasse anche un maschio in grado di portare avanti l’impegno nei campi ma così non è stato».

Mai sentiti litigare

Rimanere uniti per così tanto tempo è un record, soprattutto oggi in cui certi valori sono passati in secondo piano. «Io non li ho mai sentiti litigare, hanno affrontato tante situazioni difficili eppure sono sempre rimasti uniti. Mio papà poi è ancora innamoratissimo della mamma: ogni giorno, prima di andare a dormire le dà un bacio sulla mano e poi le augura buonanotte e al mattino la saluta sempre dicendole: “Buongiorno signora”. Che dire? Sono davvero unici».

Circondati dall’affetto dei parenti, i due “sposini” hanno celebrato un momento davvero importante. «Sono legati anche ai loro nipoti e ai pronipoti che portano immensa gioia. E l’altro giorno erano davvero molto emozionati per la festa».

