Gattinara ci ripensa: la grande scritta sarà spostata all’ingresso della città. Per una serie di motivi il risultato in collina non è quello atteso, e si è deciso di cambiare.

Per una serie di problemi legati anche alla disposnibilità dei terreni, la grande scritta “Gattinara” che si stava posizionando vicino alla Torrre delle Castelle non ha dato il risultato atteso. L’obiettivo era quello di essere visibile da lontano, di essere una sorta di benvenuto a chi si avvicina alla città. Ma oggettivamente l’impatto è al di sotto delle attese. E così il Comune ha deciso di cambiare collocazione: la scritta (con lettere alte quattro metri) sarà sistamata in basso, vicino a un ingresso alla città.

Lo annuncia il vice sindaco Daniele Baglione sul suo profilo social. «Quando si fanno tante cose, a volte, si può sbagliare. L’importante, va sottolineato, è avere l’umiltà di riconoscerlo e intervenire subito. Proprio come abbiamo fatto».

I problemi con i terreni

Va anche detto, come sottolinea Baglione, che la scritta è stata spostata rispetto all’idea originale, perché uno dei proprietari dei terreni non ha rinnovato la convenzione con il Comune. Quindi questa area non si può tenere adeguatamente pulita, ed «è stato quindi obbligatorio ripensare alla collocazione temporanea originaria».

Ma il “piano B” non avrebbe funzionato come si pensava, e da qui la decisione di metterci una pietra sopra e trasferire la grande scritta all’ingresso (da decidere quale) della città. «In modo da poter effettivamente valorizzare adeguatamente il nostro brand territoriale così come auspicato fin dall’inizio», sottolinea il vice sindaco.

