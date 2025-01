Sulla collina la scritta “Gattinara” con lettere alte quattro metri. Un progetto stile Hollywood che si vedrà a chilometri di distanza.

Anche Gattinara avrà una scritta monumentale tipo la collina di Hollywood: sarà posata sulla collina della Torre delle Castelle. Una delle icone del noto quartiere di Los Angeles è infatti l’insegna gigantesca che campeggia sul monte Lee. E anche in bassa Valsesia presto ci sarà qualcosa di simile.

Sarà un’insegna che mira a stupire non solo chi vive in valle ma soprattutto tutti coloro che arrivano da fuori e non conoscono in maniera dettagliata il territorio. L’idea è messa a punto da una ditta borgosesiana, la Mc Creazioni.

E’ la stessa ditta che ha creato la scritta “Luva”

«Verrà realizzata una scritta alta quattro metri con il nome della città e in un secondo momento sarà posizionata sulle alture gattinaresi», annuncia il vice sindaco Daniele Baglione. Già nei mesi scorsi la stessa ditta aveva realizzato la scritta Luva collocata in piazza Paolotti proprio in occasione della manifestazione di settembre – spiega Baglione -. Dopodiché è nata questa nuova idea, che per il territorio è davvero innovativa: non si trova infatti in altre località limitrofe».

Addetti specializzati stanno creando la scritta in lamiera verniciata, e munita di struttura autoportante con ancoraggio tramite staffe. Il colore richiamerà, non a caso, il vino nebbiolo. L’installazione sarà posizionata in un punto di massima visibilità, sia per i gattinaresi che per i visitatori. Già attualmente chi esce dal casello dell’A26 a Romagnano, verso la Valsesia, di notte può ammirare il castello di San Lorenzo illuminato.

Sarà collocata in primavera

«Entro la primavera ci si occuperà della collocazione della scritta che avverrà alla Torre delle Castelle, dove peraltro c’è già anche la panchina gigante – conferma l’amministratore -. E’ uno dei luoghi caratteristici del territorio. L’opera sarà ben visibile anche da lontano».

Insomma, un nuovo tassello importante per il turismo cittadino. «Sicuramente sarà un valore aggiunto non solo per chi vive in città ma anche per chi arriva da fuori e potrà ammirare l’opera anche ad un raggio distante dalla Torre. Per certi versi dunque, sì, Gattinara sarà simile a Hollywood».

