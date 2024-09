Gattinara in festa: comincia il fine settimana di Luva. Oggi pomeriggio l’apertura della manifestazione più importante dell’anno.

Gattinara in festa: comincia il fine settimana di Luva

La festa Luva apre i battenti nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, inaugurando un weekend intenso, ricco di iniziative, tutto da vivere per i visitatori che arriveranno nella città del vino. Ne sono attesi migliaia e migliaia. Si entra subito nel vivo dell’evento: previsti infatti intrattenimenti per i bambini e per le famiglie, l’aertura delle taverne e poi nel corso della serata via libera alla musica. Si andrà avanti per tutta la notte con la musica per i giovani.

Il programma

Dalle 18.30 in corso Garibaldi saranno aperte le giostre e lì vicino saranno presenti anche i giochi dei nonni: un percorso ludico culturale di giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente a mano secondo gli schemi di una volta, a riproduzione fedele dei giochi dei nonni. Saranno presenti invece in corso Vercelli i gonfiabili per far divertire sempre i bambini oltre a uno spettacolo di bolle di sapone itinerante.

La serata poi entrerà nel vivo con l’apertura delle taverne. Non mancheranno gli spettacoli musicali. Dalle 19.30 in corso Garibaldi si esibiranno “I figli di Frank”: Luca, Marco, Martha, Maurizio e Simone, amanti del rock in ogni sua sfumatura, faranno ballare con i più grandi successi di Elvis, Doors, Queen, Muse, Lacuna Coil e molti altri.

Mentre alle 21 il gruppo “Attenti a quel duo” in piazza Italia animeranno la serata a ritmo di musica. Dante Delzanno e Andrea Veronese sono un sodalizio che dura dal 1992 per far ballare divertire. Tanti i successi che vengono proposti nei loro spettacoli, sempre diversi e sempre unici. Con la loro simpatia trascineranno il pubblico per tutta la serata facendo suonare i maggiori successi.

In corso Valsesia dalle 21.30 Paolo Drigo proporrà lo spettacolo “Ladro di volti”, il trasformista già visto su Pomeriggio Cinque e sulle reti Mediaset, Rai, La7 e Sky presenterà il suo super show. Il pubblico valsesiano lo conosce bene per averlo visto debuttare. Paolo Drigo è un artista multitaskin-poliedrico rende ogni evento una festa divertente e coinvolgente. Cantante, animatore di giochi e balli di gruppo coreografici, showman, deejay per un evento allegro, spensierato e divertente.

In corso Vercelli dalle 21.30 musica con la band “Come passa il tempo”. Alla batteria e voce Marco Francese – Alla tastiera Antimo Pedata – Alle chitarre e voce Carlo Micillo e Davide Brusa – Alla chitarra basso e voce Leopoldo Sarain – Voce Pier Giorgio Varini. Nella serata saranno suonati i grandi successi degli anni ’60 e tutti interpretati dal vivo senza supporti di basi elettroniche.

Sempre lungo corso Vercelli alle 21.30 in programma il concerto della banda Santa Cecilia, che da più di 90 anni opera sul territorio piemontese e non solo. Per Gattinara la banda è una vera istituzione e non poteva di certo mancare a un appuntamento importante come “Luva”.

Scorrendo sempre il programma della serata di venerdì 6 settembre per le vie di Gattinara si potrà incontrare il “Circo Fem”: sarà proposta una parata itinerante composta da trampolieri luminosi, maschera danzante e artisti performer a terra. Sottofondi musicali saranno riprodotti da un impianto audio a batteria posizionato sulla vettura. Lungo il percorso gli artisti si esibiranno con danze coreografiche sui trampoli.

Dalle 22 invece in corso Cavour ci penserà Radio Valsesia con i loro dj ad animare la serata. La notte sarà a ritmo di musica per tutti i gusti: dalle 22 in corso Garibaldi ci sarà “Vividee”, in piazza Cinema Italia invece spazio a Fazza Dj e in corso Valsesia dalle 23.30 si balla con Dj T.One. Saranno presenti poi band e gruppi itineranti: i Lucky peppers, i Donkey Stuzzica Band, Otto Street band, gli sbandieratori d Asti, i Percossi e La Curva.

