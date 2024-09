A Gattinara è tornato il calice simbolo dell’uva: un buon augurio per la festa. L’opera è stata sistemata (con una variante) dall’artista Ruben Bertoldo.

Dopo aver dovuto subire l’urto di un’auto, il calice di piazza Italia è tornato più bello di prima. Oggi, mercoledì 4 settembre, l’artista Ruben Bertoldo ha completato il suo lavoro di restauro e adesso la struttura che è smbolo dell’uva e del vino è tornato in piena forma. Un buon auspicio in vista della festa Luva che apre i battenti venerdì per tenere banco tutto il fine settimana.

Il calice non è stato solo ristrutturato: Bertoldo ha infatti aggiunto un altro elemento che lo caratterizza ancora megio. Si tratta di un personaggio che spunta fuori dal calice e pare nell’atto di bere da una bottiglia (in realtà l’acqua viene raccolta in un bicchiere di sotto). Un espediente curioso e simpatico. Qui sotto, un video dell’inaugurazione dell’opera con l’artista e gli amministratori.

