Gattinara inaugura “Futura”, la nuova scuola che guarda al domani della città

Gattinara ha inaugurato il nuovo polo scolastico “Futura”, destinato ad accogliere i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. La cerimonia si è svolta in via Piave, poco prima dell’avvio della manifestazione “Rosa e rosso di maggio”, alla presenza di cittadini, rappresentanti istituzionali e tecnici che hanno seguito il progetto. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Vittoria Casazza ha presentato la struttura come uno spazio innovativo dedicato alle nuove generazioni.

Una scuola pensata per il futuro

La nuova struttura è stata progettata per offrire ambienti moderni, funzionali e sostenibili, con particolare attenzione al benessere dei più piccoli. Gli spazi interni sono stati organizzati con criteri educativi innovativi e dotati di arredi studiati appositamente per accompagnare la crescita dei bambini in un contesto sicuro e accogliente.

Durante l’inaugurazione erano presenti il vicepresidente della Provincia di Vercelli Alessandro Montella, il provveditore agli studi Alessio Ciardi, il vicesindaco Daniele Baglione, l’assessore Elisa Roggia e numerosi amministratori locali. Alla cerimonia hanno partecipato anche don Franco Givone e don Renzo Delcorno, che hanno impartito la benedizione ai nuovi locali scolastici.

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La prima scuola “CasaClima” del Piemonte

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda la certificazione “CasaClima”, ottenuta dal nuovo edificio scolastico. Secondo l’amministrazione comunale si tratta della prima scuola in Piemonte a raggiungere questo livello di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, con standard elevati sia sul fronte dei consumi sia sulla qualità degli ambienti interni.

Il vicesindaco Daniele Baglione ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento concreto sul futuro della città e dei suoi servizi educativi. L’obiettivo è garantire ai bambini spazi sani, tecnologicamente avanzati e in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie moderne, mantenendo nel tempo gli standard richiesti dalla certificazione ambientale.

Un nuovo centro per famiglie e territorio

L’apertura di “Futura” rappresenta anche un passaggio importante per la riqualificazione dell’area scolastica cittadina. L’amministrazione ha annunciato nuovi interventi destinati a valorizzare gli spazi esterni e l’attuale sede del nido, con l’intenzione di creare ambienti polifunzionali dedicati ad attività educative e iniziative rivolte alle famiglie.

Il nuovo polo scolastico punta così a diventare non soltanto una scuola, ma un luogo di aggregazione e crescita per tutta la comunità gattinarese. Un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e attenzione all’infanzia, segnando una nuova tappa nello sviluppo dei servizi educativi cittadini.

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