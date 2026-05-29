Gattinara compie un nuovo passo nella sanità territoriale con l’apertura dell’ospedale di comunità all’interno della Casa della salute di corso Vercelli. La struttura è stata inaugurata ieri, lunedì 25 maggio, e nasce per assistere pazienti fragili, cronici o dimessi dall’ospedale che necessitano ancora di cure e monitoraggio costante.

Il presidio rappresenta un collegamento tra ricovero ospedaliero e rientro a domicilio. L’obiettivo è evitare accessi impropri nei reparti per acuti e garantire un’assistenza sanitaria più vicina al territorio. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Federico Riboldi, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.

Venti posti letto e assistenza sulle 24 ore

L’Ospedale di comunità dispone di 20 posti letto distribuiti tra camere singole e doppie, oltre a una palestra riabilitativa, ambulatori medici e locali dedicati alla continuità assistenziale. La struttura occupa una superficie superiore ai mille metri quadrati ed è stata finanziata con fondi Pnrr per oltre 2,7 milioni di euro.

L’assistenza sarà garantita giorno e notte grazie a un’équipe composta da infermieri, operatori socio-sanitari, medici di medicina generale e fisioterapisti. Il modello organizzativo punta sulla collaborazione tra diverse professionalità sanitarie per seguire il paziente durante tutte le fasi del percorso di cura.

I servizi già presenti nella Casa della salute

La nuova apertura rafforza un polo sanitario che già oggi concentra numerosi servizi per cittadini e famiglie. Nella struttura di corso Vercelli sono infatti presenti ambulatori specialistici, centro prelievi, consultorio, centro vaccinale e servizi di assistenza domiciliare.

Tra i servizi disponibili figurano anche il Cavs con 18 posti letto e l’Hospice con 10 posti letto, oltre a diverse specialistiche dedicate alla prevenzione e alla cura. La presenza di più attività nello stesso edificio dovrebbe semplificare l’accesso alle cure per gli utenti del territorio di Gattinara e dell’area compresa tra Valsesia e Vercellese.

Alcuni servizi presenti nella struttura:

centro prelievi

cardiologia

fisioterapia

radiologia

consultorio familiare

centro vaccinale

assistenza domiciliare integrata

postazione 118

ambulatorio infermieristico

Sanità territoriale sempre più centrale

Secondo l’Asl di Vercelli, il nuovo presidio consentirà di migliorare la continuità assistenziale e di accompagnare i pazienti nelle fasi più delicate dopo le dimissioni ospedaliere. La struttura servirà sia il territorio del nord della provincia sia quello dell’area sud, diventando un punto di riferimento per molte famiglie.

L’intervento rientra nel più ampio piano regionale di edilizia sanitaria e rafforzamento della medicina territoriale. Un modello che punta a ridurre la pressione sugli ospedali tradizionali, investendo su cure di prossimità, assistenza infermieristica e percorsi dedicati ai pazienti fragili.

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