Gattinara incassa subito il pienone: oggi seconda giornata di Luva. VIDEO

Gattinara incassa subito il pienone: oggi seconda giornata di Luva. Il corteo con gli sbandieratori ha aperto la manifestazione. Ora due giornate dense di eventi.

La consueta sfilata attraverso la città con l’accompagnamento degli sbandieratori ha aperto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre, l’edizione 2024 della festa Luva a Gattinara. Ed è subito stato un pienone di gente ad affollarsi nei corsi principali. Qui sotto, alcuni video del grande corteo, alla quale hanno partecipato anche amministratori da tutta la zona, a significare la vasta portata della festa.

Alla banda il premnio “Gattinarese dell’anno”

Al termine della sfilata, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno assegnato il premio “Grattinarese dell’annno”: questa volta è andato alla banda musicale “Santa Cecilia”, punto di riferimento per tantissimi striumentisti e sempre presente quando c’è bisogno di dare il giusto sottofondo musicale a eventi e manifestazioni cittadine. La banda si è poi esibita in concerto.

Il programma della mattinata

Programma ancora più ricco per oggi, sabato 7 settembre, secondo giorno della kermesse. Alle 10 in piazza Garibaldi apriranno le giostre per bambini, poi sarà la volta anche dei giochi dei nonni dove i bambini ma anche gli adulti potranno andare alla scoperta dei balocchi in legno che riempivano le giornate dei nonni. E sempre alle 10 apriranno anche le giostre per i bambini. E alle 10.30 in corso Vercelli sarà allestito anche uno spazio per il “battesimo della sella”. I più piccoli potranno fare un giro sui cavallini condotti da un esperto.

Il programma del pomeriggio

Si passa al pomeriggio quando la città di Gattinara si animerà davvero di eventi. Dalle 15 il centro storico vedrà la presenza dei “Floreali”: spettacolo dedicato alle famiglie, con esilaranti esercizi mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi ad oggetti più comuni come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro. E dalle 16 tutti pronti a rimanere a bocca aperta davanti allo spettacolo che sarà proposto in piazza Cinema Italia dalle “Gym & cheer”, mentre in piazza Paolotti dalle 16 esibizione dei “Bizzarri equilibri”: spettacolo dedicato alle famiglie, con esilaranti esercizi mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi ad oggetti più comuni come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro.

In corso Vercelli dalle 16.30 ecco I Minnie The Moocher, una big band che ama proporre al pubblico brani che hanno fatto la storia della musica americana e non solo: dal Rock and Roll di Elvis al Soul di Ray Charles, passando per Amy Winehouse e i Beatles, per approdare al grande Funk anni ’60 e finendo col Blues di BB King! Insomma se amate la musica con la M maiuscola c’è poco altro da dire! Buon ascolto e buon divertimento.

Sarà un finale di pomeriggio davvero pieno. Oltre a una nuova esibizione dei “Floreali”, alle 17 in piazza Garibaldi esibizione dei “Tequila”, il gruppo presenta un repertorio di canzoni internazionali e italiane in acustico per poi finire con brani famosi italiani e non rivisitati in chiave ska, mentre in piazza Italia ecco i “Cadillac Swingers”. Con loro si va alla riscoperta di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta.

Il pubblico viene trascinato e coinvolto in un rito collettivo all’insegna del più sano e tonificante divertimento. Merito anche di influenze e canzoni che vanno da Nat King Cole a Frank Sinatra, da Cole Porter a Louis Prima, senza dimenticare capisaldi della tradizione italiana, in special modo partenopea. Nello stile e nell’estetica dei “The Cadillac Swingers” i riferimenti a Buscaglione, Carosone, Rabagliati sono infatti evidentissimi. Nel repertorio, “Tu vuo’ fa l’americano” va a braccetto con “Just A Gigolo”, “Malafemmena” con “Everybody Loves Somebody”, “Carina” con “My Kind of girl”, “That’s Amore” con “Route 66” ecc… Con i “The Cadillac Swingers” non c’è dunque timore di annoiarsi: d’altra parte, nel jazz arte e intrattenimento convivono in armonia da sempre.

Alle 18 ancora spettacoli circensi con “Bizzarri equilibri” in piazza Paolotti, mentre in piazza Cinema Italia esibizione del gruppo “Kraw Maga” di difesa personale, a seguire esibizione dell’Asd Body&sport Gattinara.

La musica torna protagonista dalle 19 in corso Vercelli con il concerto dei “Fuori menù party band”, alle 19.30 in piazza Italia invece la band Atlas proporrà un tributo dei Coldplay.

Dalle 20 concerto di Mauro e i monelli e alle 21.30 nel centro storico di Gattinara parata itinerante composta da trampolieri luminosi, maschera danzante e artisti performer a terra. Sottofondi musicali saranno riprodotti da un impianto audio a batteria posizionato sulla vettura. Lungo il percorso gli artisti si esibiranno con danze coreografiche sui trampoli.

Il programma della serata

Poi si entra nella notte de Luva. Alle 21.30 in corso Valsesia concerto degli Echo. Suonano insieme da quasi vent’anni. Musica che spazia su tutti i generi, brani originali compresi. Grande stella dello spettacolo il cantante, ormai noto in tutto il mondo del web per i suoi video-parodie con la sua banda di gatti, cani e conigli, con il nome di Linuccio Miao. Marco Mantovani al basso Beppe Sechi alla chitarra Enzo Moretti alla batteria Natale Belviso voce. In corso Cavour Radio Valsesia animerà la serata, mentre in corso Garibaldi musica e divertimento assicurato con Combo.

Le esibizioni poi proseguono: i Four band Biella saranno presenti in corso Vercelli, Fazza Dj farà ballare in piazza cinema Italia e qui dalle 22.30 spazio alla band “Elevation U2 tribute”.

