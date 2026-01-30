Gattinara, le maschere prendono in giro il Comune per lo stadio chiuso. LE FOTO

Gattinara, le maschere prendono in giro il Comune per lo stadio chiuso. Ironia sulla vicenda al momento della consegna delle chiavi.

Gattinara, le maschere prendono in giro il Comune per lo stadio chiuso

È partito tra risate, frecciate e tanta voglia di stare insieme il Carnevale di Gattinara, che lo scorso fine settimana ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto. Tra i protagonisti della giornata inaugurale, lo stadio comunale: chiuso al pubblico per la messa a norma, ma apertissimo alla satira carnevalesca.

Durante la tradizionale consegna delle chiavi, il Babaciu e la Plandrascia (interpretati da Luca Scribante e Sara Roncarolo) hanno regalato al sindaco Maria Vittoria Casazza una lente d’ingrandimento, «per andare a caccia dei documenti dello stadio».

Non è mancata la “prova” della riapertura annunciata: una finta prima pagina di Notizia Ieri che titola “Domenica 25 gennaio grande inaugurazione del nuovo Gattinèra Stadium”, completa di coupon da ritagliare per la ricerca del certificato di agibilità degli spalti. Applausi e risate anche per la stoccata su Hollywood e sui parcometri inutilizzati, ancora presenti in città.

Prossimo appuntamento: la grande fagiolata

Il botta e risposta è proseguito con ironia: «Ci hanno consegnato anche sacchetti per tenere pulita la città – racconta il vicesindaco Daniele Baglione – e il sindaco ha ricambiato con un modellino 3D del PalaCarlavè, per scherzare sull’assenza dello spazio quest’anno e dare uno spunto per il futuro». La festa è poi entrata nel vivo con il Giro delle tabine, che ha animato il centro cittadino coinvolgendo circa 500 persone.

Dopo l’avvio scoppiettante, il Carnevale guarda ora ai prossimi appuntamenti: domenica 1 febbraio la tradizionale fagiolata in piazza Paolotti, quindi serate, sfilate e carri allegorici fino al gran finale di martedì 17 febbraio con il testamento delle maschere e il rogo conclusivo. Lo stadio può attendere: per ora, a Gattinara, il divertimento è già a pieno regime.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook