Gattinara, più di 6mila visitatori alla “notte bianca”. I dati relativi alla prima edizione confermano il successo dell’iniziativa targata Ascom.

Gattinara, più di 6mila visitatori alla “notte bianca”

La prima edizione della White Ascom Night ha fatto centro. Lo scorso sabato 18 aprile il centro storico di Gattinara si è trasformato in un grande spazio di festa tra musica, shopping serale, street food e intrattenimento, attirando migliaia di persone fino a tarda notte. Ora, a confermare le sensazioni positive raccolte durante l’evento, arrivano anche i numeri ufficiali diffusi dall’Osservatorio analisi di Ascom Confcommercio Vercelli.

Secondo i dati rilevati, tra le 19 e la mezzanotte sono state registrate circa 6200 presenze nel cuore della città del vino. Un dato particolarmente significativo riguarda la provenienza dei visitatori: quasi 4000 persone arrivavano da fuori città.

Un importante valore aggiunto

«Il valore aggiunto effettivo portato dalla manifestazione in termini di partecipanti è di circa il 50 per cento» si legge nella nota diffusa da Ascom. I visitatori, provenienti mediamente da un raggio di circa 40 chilometri, si sono trattenuti a Gattinara per circa tre ore, segnale di una partecipazione ampia e coinvolta.

L’analisi evidenzia inoltre un incremento delle presenze provenienti da tutto il territorio regionale rispetto alla normale affluenza cittadina, insieme a una maggiore partecipazione giovanile e a una buona capacità di spesa del pubblico intervenuto.

Aperti sessanta negozi durante la serata

Per tutta la serata sono rimaste aperte circa sessanta attività commerciali, proponendo shopping fuori orario, degustazioni e specialità gastronomiche offerte da bar, ristoranti e food truck. A rendere ancora più vivace l’atmosfera hanno contribuito diversi punti musicali organizzati direttamente dagli esercenti, oltre agli eventi curati da Imland Radio in piazza Cinema Italia, fulcro dell’intrattenimento musicale.

«Gli esercenti hanno segnalato buoni afflussi, con pubblico nuovo che ha avuto modo di conoscere le attività del posto – prosegue il report Ascom – mentre alcuni pubblici esercizi hanno registrato incassi paragonabili a quelli del sabato della Luva».

Obiettivi centrati per l’Ascom

L’iniziativa, pensata per valorizzare il tessuto commerciale locale e creare nuove opportunità per le imprese del territorio, è stata organizzata dal Comune insieme a Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Vercelli e provincia.

«La White Ascom Night di Gattinara è stata un ottimo gioco di squadra – dichiarano il presidente provinciale Angelo Santarella e la presidente di delegazione Deborah Campeggio –. Abbiamo dato a questa città un evento nuovo, capace di creare valore e opportunità per le aziende locali, offrendo allo stesso tempo momenti di svago e aggregazione. Ringraziamo tutti i commercianti per il loro impegno e l’amministrazione comunale per aver creduto fin dall’inizio nel progetto».

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