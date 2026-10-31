Gattinara è tornata sotto i riflettori della televisione nazionale. Sabato scorso il Tg3 Itinerante ha fatto tappa al Castello di San Lorenzo, scegliendo uno dei punti più suggestivi della collina per raccontare il territorio durante la diretta delle 14.

La presenza della troupe Rai ha offerto l’occasione per mostrare al pubblico uno dei luoghi più rappresentativi del paesaggio gattinarese, dove storia, viticoltura e panorama si intrecciano in modo particolarmente riconoscibile.

Il Castello di San Lorenzo come simbolo

Il complesso di San Lorenzo occupa da tempo un posto particolare nell’identità cittadina. I ruderi del castello dominano infatti una zona fortemente legata alla tradizione vitivinicola, circondata da vigne che raccontano uno degli aspetti più conosciuti di Gattinara.

La scelta del Tg3 Itinerante ha quindi permesso di unire più elementi in un unico racconto: patrimonio storico, paesaggio collinare e cultura del vino, tre componenti che contribuiscono da anni all’immagine della città nell’Alto Piemonte.

Pochi giorni fa l’inaugurazione dei lavori

La diretta televisiva è arrivata a breve distanza da un altro momento importante per l’area. Il 17 ottobre erano stati inaugurati i lavori di recupero e valorizzazione del Castello di San Lorenzo, insieme agli interventi sulla viabilità collinare.

Le opere hanno riguardato anche la messa in sicurezza e la sistemazione degli accessi, con l’obiettivo di rendere il sito nuovamente più fruibile e valorizzarne il ruolo storico e turistico. La presenza della Rai ha così dato ulteriore visibilità a un luogo appena restituito con maggiore forza all’attenzione pubblica.

Una vetrina per Gattinara e il suo territorio

Il passaggio televisivo ha rappresentato anche una promozione per l’intera zona. Le immagini delle colline e dei vigneti hanno portato Gattinara nelle case di un pubblico molto più ampio, offrendo uno spaccato del territorio che va oltre il solo centro urbano.

Per la città si tratta di un’occasione significativa anche in chiave turistica. Il Castello di San Lorenzo può diventare sempre più un punto di riferimento per chi vuole scoprire Gattinara, non soltanto attraverso il vino, ma anche attraverso la sua storia e il paesaggio.

Un racconto che valorizza l’Alto Piemonte

La tappa del Tg3 Itinerante si inserisce in una formula pensata proprio per raccontare luoghi e comunità direttamente sul territorio. In questo caso Gattinara ha potuto presentarsi attraverso uno dei suoi scenari più caratteristici, mostrando un’immagine capace di unire memoria e presente.

La diretta di sabato ha così trasformato per qualche minuto le colline gattinaresi in una vetrina dell’Alto Piemonte, confermando quanto il patrimonio locale possa diventare elemento di richiamo quando viene raccontato e valorizzato.

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