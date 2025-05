Gattinara, va deserto il bando per il ristorante di Villa Paolotti. Non si sono presentati nemmeno gli attuali gestori. Spunta l’idea di una cucina didattica.

Nessuna manifestazione d’interesse per la gestione del ristorante Villa Paolotti a Gattinara. E così ora il Comune pensa di trasformarlo in un ristorante didattico ad uso dell’istituto alberghiero. Il contratto d’appalto era scaduto alla fine aprile e pertanto, in vista del termine, il Comune aveva pubblicato un nuovo bando. Ma al 30 dello scorso mese agli uffici municipali non è arrivata alcuna proposta.

Nemmeno da parte dei gestori attuali, la ditta “Nuovo Impero snc” di Maurizio Ferraris e Consuelo Cerri. I proprietari della ditta, che si occupa del ristorante da ottobre 2016, non hanno ritenuto di presentare un’offerta. Il ristorante comunque è attualmente ancora aperto.

L’idea del ristorante didattico

«Il bando è stato pubblicato perché era scaduta la concessione novennale precedente – conferma il vicesindaco Daniele Baglione -. Effettuare la procedura era indispensabile ma, vista la risposta negativa dei ristoratori della zona, stiamo prendendo in considerazione una nuova ipotesi di utilizzo dei locali».

Considerando che proprio di fronte a Villa Paolotti c’è l’istituto alberghiero “Mario Soldati”, che mette in campo sempre molti progetti per gli studenti, con particolare attenzione verso la disabilità grazie al progetto “Cuochi d’artificio”, «stiamo pensando di trasformare il locale in un ristorante didattico. Nelle prossime settimane lavoreremo proprio in questa direzione, per vedere come trasformare questa opportunità in realtà. Avendo la possibilità di mettere a disposizione questo spazio, cercheremo di collaborare con l’alberghiero per creare qualcosa che possa essere importante per Gattinara e per il territorio. Conoscere l’esito del bando ci ha consentito di capire che i locali saranno liberi a breve e, a partire da questa considerazione, vorremmo concretizzare i nostri progetti entro la fine dell’anno».

Il ristorante rimane in estate

In realtà, il ristorante rimarrà aperto ancora per qualche mese, durante i quali non sarà possibile per il Comune entrare in possesso dei locali, ma si potrà lavorare alla nuova idea portando avanti le procedure e mettere a punto il progetto sulla carta. «In accordo con noi, gli attuali gestori continueranno a somministrare il loro lavoro per la stagione estiva e, se vorranno, potranno rimanere fino a settembre. Al termine di questo periodo potremo procedere fattivamente con il nostro progetto».

Tra le disposizioni del nuovo contratto d’appalto, era inserita una clausola che prevedeva che la carta dei vini del ristorante prevedesse tutte le etichette presenti all’interno dell’Enoteca regionale; una particolarità che il Comune aveva voluto inserire in considerazione della richiesta degli avventori che, secondo gli amministratori, si recano a Villa Paolotti soprattutto contando sulla valorizzazione

