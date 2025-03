Gattinara, il ristorante di Villa Paolotti cerca un gestore. Il locale dovrà avere una carta dei vini con tutti i prodotti dell’Enoteca.

Gattinara, il ristorante di Villa Paolotti cerca un gestore

Nuova gara d’appalto per la gestione degli spazi adibiti a ristorante all’interno di Villa Paolotti a Gattinara. Scade infatti il 30 aprile la concessione della società “Nuovo Impero Snc” di Maurizio Ferraris e Consuelo Cerri: l’impresa dal primo ottobre 2016 gestisce il ristorante che prende il nome della dimora storica situata lungo corso Valsesia. L’edificio è sede anche dell’Enoteca regionale, dell’Ecomuseo delle arti, dei mestieri e delle tradizioni, nonché del Coverfop, il consorzio di formazione professionale di Vercelli e provincia.

«Il nuovo bando prevede la gestione della struttura per i prossimi nove anni – spiega il vicesindaco Daniele Baglione -. È una naturale procedura che non esclude ovviamente la possibilità degli attuali ristoratori di ripresentare la propria candidatura». Dal canto suo la società che attualmente gestisce il quotato ristorante non si sbilancia sulle intenzioni. E intanto prosegue regolarmente la sua attività.

Una carta dei vini con tutti i prodotti dell’Enoteca

Chi intende proporsi per condurre il locale deve iscriversi entro il 31 marzo, compilando la modulistica che si trova sul sito istituzionale del Comune. Oltre ad occupare alcuni dei locali della costruzione di fine Ottocento, il ristorante può utilizzare anche parte della corte interna, un luogo suggestivo reso ancora più gradevole dalla presenza di un tiglio secolare che lo ombreggia.

«Nel nuovo contratto di locazione abbiamo messo una clausola tesa a valorizzare ancor di più i prodotti della nostra zona, con la volontà di inserire una carta dei vini che contenga i prodotti presenti nell’Enoteca – spiega Baglione -. Negli ultimi anni abbiamo constatato che le richieste dei frequentatori del rinomato ristorante guardano all’aspetto enogastronomico del territorio. Per questo motivo, se prima non era stato considerato necessario che la carta dei vini presentasse tutte le etichette che vengono vendute dall’Enoteca, ora invece abbiamo inserito questa clausola».

Come fare per partecipare al bando

Chi intende concorrere può contare su un locale già dotato di tutte le principali attrezzature; una volta vinto il bando il nuovo gestore avrà tempo al massimo fino al primo luglio per riaprire il ristorante di Villa Paolotti. Per ulteriori ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del Comune o contattare gli uffici comunali competenti al numero 0163. 824321.

