Gusto, musica e spettacoli a Gattinara: oggi il finale di Luva. VIDEO

Gusto, musica e spettacoli a Gattinara: oggi il finale di Luva. Ieri serata magica tra concerti e degustazioni lungo i corsi.

Per fortuna il tempo ha retto, e così la festa Luva di Gattinara nella giornata di ieri è riuscita a fare tutto come da programma: erano tantissime le proposte e le iniziative a disposizione dei visitatori (parecchie migliaia). Qui sotto, un momento di animazione e musica lungo i corsi cittadini.

Particolarmente suggestiva, come di consueto, la serata. La musica, le cene all’aperto, gli eventi, le degustazioni e un’atmosfera suggestiva hanno creato momenti come solo la festa Luva riesce a fare.

Il programma della mattinata di oggi

Oggi, domenica 8 settembre, terzo e ulto giorno di eventi. Sin dal mattino saranno a disposizione giostre, gonfiabili e giochi dei nonni tra corso Garibaldi e corso Vercelli, oltre al battesimo della sella. Dalle 11 poi Candy show con Mr Paolo. La musica inizierà a tenere compagnia agli avventori a partire dalle 12.30. In corso Vercelli saranno presenti gli Euda.Imonia, Una band giovane che ricerca il sound vintage e impegnata a fare riemergere grandi classici del Classic rock, con un loro stampo personale. Presto anche con loro inediti. Mentre in piazza Italia i Green Ribbons daranno spazio al rock.

Il programma del pomeriggio

Nel pomeriggio esibizione circense de “Il circo che cammina” nel centro storico dove ci sarà anche uno spettacolo di bolle di sapone. In piazza Italia alle 15 concerto dei Transversal: sono un gruppo composto da 3 ragazzi accomunati dalla passione x la musica.

Ancora spettacolo in piazza Paolotti con il Candy show di Mr Paolo alle 16 e alla stessa ora in corso Valsesia la scuola Dedalo di Grignasco si esibirà con i propri allievi. Poi in corso Vercelli è in programma il concerto dei Preludio: trio musicale composto da Sonia Bozza alla voce; Paolo Sacchi alle chitarre, armonica e voce; Angelo Simone al basso e cori che prende vita nei primi mesi del 2009. Il genere proposto è una sorta di omaggio ai cantautori italiani ed internazionali, in chiave acustica, e rigorosamente live.

Pomeriggio all’insegna dello sport in piazza Cinema Italia con l’esibizione della palestra “Mgco3 Gym”, alle 17 altro passaggio del circo che cammina per le vie del centro storico. In corso Garibaldi invece concerto dei Violintronic (duo violinista e dj).

Alle 17 ci sarà la premiazione del concorso Iron grape. In piazza Italia alle 18 invece esibizione di Alexcrazy, Cross Roads saranno presenti invece in piazza Italia alle 18, poi la sera prosegue con il concerto dei Kozmic Blues, esibizione di Tequila, alle 19 in corso Vercelli arrivano le Schegge sparse con i successi di Luciano Ligabue.

Il programma della serata

In serata proseguono gli eventi: in piazza Paolotti spettacolo Bollestrabelle: spettacolo di bolle di sapone e clownerie. “Le bolle di sapone non hanno fretta, esistono già in un’altra dimensione, sospesa nel tempo, più semplice e leggera della nostra. Un bollista altro non è che il tramite che collega quel mondo al nostro” Thomas Goodman, magico bollista, vi guiderà in un viaggio alla scoperta del “merabolloso” mondo delle bolle di sapone.

Tra gag e poesia passando dalle micro bolle a quelle giganti, dalle bolle con le mani o con strumenti improbabili e domando bolle di fuoco, vi ritroverete sotto una pioggia di bolle e chissà forse anche dentro una di esse, per poi volare via liberi nel cielo insieme ai vostri sogni. Spettacolo per tutta la famiglia, con un coinvolgimento a più livelli per intrattenere sia gli adulti che i bambini.

Alle 20 i Nats saranno presenti con la loro musica in corso Garibaldi. Anno di fondazione 1995 con l’avvicendarsi di alcuni elementi durante il periodo. Attuale formazione in essere dal 2021. Il repertorio comprende tra gli artisti stranieri: Europe, Journey, Brian Adams, Queen, Toto, Pink Floyd, Status Quo Tra i brani italiani: Banco, New Trolls, Pooh, Battisti nonchè medleys di Tozzi, Righeira, Gaetano e compilations dance anni 80/90 per un pubblico che desidera divertirsi.

La notte proseguirà con i Music for the soul alle 20 in piazza Italia, il duo Colorado in piazza Cinema Italia, il trio diferente in corso Vercelli. Il Trio Diferente nasce a Vercelli nel 2022 da tre amici, Ilaria Pugno alla voce, Daniele Deambrogio alla chitarra e Mauro Ghiani alle percussioni, provenienti ciascuno da percorsi musicali “diferenti” (jazz, fusion, lirica e metal), ma con la passione in comune per la Bossa Nova: genere musicale nato oltre oceano negli anni ’50 del secolo scorso, che trae origine dal samba e dalla musica in generale tradizionale brasiliana. Chiuderà la manifestazione Comix Dj alle 22.30 in piazza Italia.

Per altre info sulla festa cliccare QUI.

