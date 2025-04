Il diacono Massimo Girardi diventa vice parroco a Gattinara. Don Amedeo Degregori nominato amministratore parrocchiale di Caresana e Motta dei Conti.

Il diacono Massimo Girardi diventa vice parroco a Gattinara

Cambia il vice parroco a Gattinara. Don Amedeo Degregori, finora vicario parrocchiale in San Pietro Apostolo, è stato nominato amministratore parrocchiale di Caresana e Motta dei Conti. Al suo posto subentra Massimo Girardi, diacono in cammino verso il presbiteriato, arrivato in città a gennaio.

Massimo Girardi sostituirà don Amedeo anche come direttore dell’oratorio parrocchiale. Don Amedeo sarà anche assistente del settore Acr di Azione Cattolica. Le nomine sono state effettuate nei giorni scorsi da monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli.

Arrivato nel 2022

Don Amedeo era a Gattinara dal 2022, subentrando a don Salvatore Giangreco, ora parroco di Oldenico, Arborio, Albano e Greggio. Era diventato sacerdote nel 2023, a 37 anni, ed aveva celebrato la sua prima messa proprio nella città del vino. Laureato in ingegneria meccanica, aveva sentito la chiamata vocazionale all’età di 30 anni.

Da quel momento era iniziato il percorso settennale, all’interno del seminario di Vercelli prima e di Gozzano successivamente, che lo ha portato a completare il ciclo di studi e a superare la fase di preparazione, giungendo ora al momento dell’ordinazione sacerdotale. All’interno della parrocchia gattinarese aveva assunto alcuni compiti, tra quelli lasciati da don Giangreco e altre incombenze, sempre al servizio della comunità, dell’oratorio e del parroco don Franco Givone.

Chi è il nuovo vice parroco

Il diacono Massimo Girardi, 50 anni, aveva ricevuto l’ ordinazione diaconale il 6 gennaio, in occasione delle solennità dell’Epifania in cattedrale a Vercelli. Prima di arrivare a Gattinara aveva prestato servizio nel Vercellese. Di origini vercellesi, il diacono era stato impegnato anche nelle parrocchie di Desana e Lignana.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook