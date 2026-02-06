Inadempienze sulla sicurezza dei lavoratori: chiuso locale a Gattinara. I carabinieri stavano effettuando controlli sulle slot machine della zona.

Inadempienze sulla sicurezza dei lavoratori: chiuso locale a Gattinara

Sanzioni amministrative per più di 5mila euro e chiusura temporanea dell’attività: è questo il bilancio di un controllo effettuato nei giorni scorsi a Gattinara nell’ambito di un’operazione mirata dei carabinieri della Compagnia di Borgosesia, condotta in collaborazione con il nucleo Ispettorato del lavoro.

I militari hanno passato al setaccio diverse sale slot e sale scommesse presenti sul territorio della provincia di Vercelli, nell’ambito di una più ampia attività di verifica volta a garantire il rispetto delle normative sul gioco lecito e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal punto di vista del funzionamento degli apparecchi da gioco, tutti gli esercizi controllati sono risultati regolari. In un caso, però, sono emerse gravi irregolarità di altra natura.

I controlli in una sala scommesse

Nel mirino dei controlli è finita una sala giochi di corso Valsesia, a Gattinara. Qui i carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che hanno portato a sanzioni complessive superiori ai 5mila euro a carico del titolare.

In particolare, l’uomo è risultato privo del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), un atto obbligatorio per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore. Il Dvr rappresenta uno strumento fondamentale per individuare i potenziali rischi presenti nell’ambiente di lavoro e per definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Stop alle attività fino alla soluzione dei problemi

Alla luce delle inadempienze accertate, i militari hanno disposto la chiusura del locale fino al ripristino delle condizioni di legge, ritenendo le violazioni riscontrate incompatibili con la prosecuzione dell’attività.

L’operazione rientra in una campagna di controlli avviata su scala nazionale, che nelle ultime settimane ha interessato numerose sale scommesse e sale slot in tutta Italia. In diversi casi sono state sequestrate macchinette irregolari e sono state elevate sanzioni per centinaia di migliaia di euro, a conferma dell’attenzione dell’Arma dei carabinieri verso il contrasto alle irregolarità nel settore del gioco e la tutela dei lavoratori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook