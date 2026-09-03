Zone buie a Borgosesia, scoppia la polemica sui lampioni spenti

Diversi lampioni risultano spenti da settimane in alcune zone di Borgosesia e le segnalazioni dei cittadini hanno acceso il confronto politico. A sollevare il problema è il consigliere Francesco Nunziata, che afferma di avere verificato personalmente alcune delle situazioni indicate anche attraverso i social.

Secondo Nunziata, la scarsa illuminazione crea problemi di sicurezza stradale e favorisce episodi di vandalismo e assembramenti notturni con schiamazzi. Il consigliere critica ironicamente l’amministrazione, collegando i disservizi ai rincari energetici e suggerendo altri interventi per contenere le spese.

Il Comune: «Non dipende da noi»

Dal Comune arriva però una ricostruzione differente. Il sindaco Fabrizio Bonaccio spiega che durante l’estate l’ufficio tecnico ha trasmesso ripetutamente a Enel Sole le segnalazioni relative ai punti luce fuori servizio. Lo stesso primo cittadino è intervenuto direttamente chiedendo il ripristino degli impianti.

Il problema, secondo Bonaccio, riguarda soprattutto i tempi di risposta del gestore. L’amministrazione ha già presentato lamentele agli uffici competenti proprio perché alcuni interventi non sono stati eseguiti con la rapidità richiesta.

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Chiesto un controllo automatico della rete

Il Comune intende ora andare oltre la gestione delle singole segnalazioni. Bonaccio annuncia infatti che chiederà a Enel Sole di adottare un sistema capace di individuare automaticamente eventuali guasti alla rete di illuminazione pubblica.

Una soluzione che permetterebbe di conoscere subito quali lampioni non funzionano, senza aspettare l’intervento dei cittadini o degli uffici comunali. L’obiettivo indicato dal sindaco è ridurre i tempi necessari per le riparazioni e garantire un servizio più efficiente in tutte le zone di Borgosesia.

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