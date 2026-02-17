Lutto a Gattinara per Virgilio, morto a soli 61 anni. Il ricordo degli ex commilitoni del battaglione Genio alpino “Orta”.

Lutto a Gattinara per Virgilio, morto a soli 61 anni

Cordoglio a Gattinara per la scomparsa di Virgilio Gallarini, mancato all’età di 61 anni nella giornata di ieri, lunedì 16 febbraio, nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari.

A darne il triste annuncio sono i figli Stefano e Luigi con le rispettive famiglie, insieme ai fratelli Aldo con Domenica, Ugo con Dorothy, Aldina con Silverio e Ivan con Maria, ai nipoti e ai parenti tutti.

LEGGI ANCHE: A Gattinara l’addio a Giorgio, morto a soli 63 anni

Oggi il funerale a San Bernardo

L’ultimo saluto sarà dato oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 10 nella chiesa della frazione San Bernardo, dove verranno celebrati i funerali. Al termine della funzione il corteo funebre proseguirà verso il tempio crematorio. La comunità si era già stretta attorno ai familiari nella serata di ieri, in occasione della recita del rosario, ospitata sempre nella chiesa parrocchiale di San Bernardo.

Il saluto degli ex commilitoni

A dire addio a Virgilio c’è anche Giuliano Bugnolo, ben noto in città per il suo impegno nelle Acli, che ha postato un ricordo dei tempi del servizio militare.

«Purtroppo un altro lutto colpisce il nostro Battaglione Genio alpino “Orta”: è mancato posando lo zaino a terra, Virgilio Gallarini del mio paese, Gattinara, per la solita schifosa, subdola e infame malattia del secolo. Aveva 61 anni ed era del secondo o terzo scaglione 1983, mi pare che alla “Cesare Battisti” fosse al Minuto Mantenimento. Riposa in pace, grande amico fin da ragazzini e commilitone».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook