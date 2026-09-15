Cavallirio e Maggiora ricordano il dottor Roberto Pagani con affetto e gratitudine

A un paio di settimane dalla scomparsa del dottor Roberto Pagani, morto a 66 anni, Cavallirio e Maggiora ne custodiscono il ricordo. Medico di famiglia per circa vent’anni, è stato un riferimento per tante persone del territorio, che ancora oggi ne sottolineano professionalità, disponibilità e attenzione verso i pazienti.

Il suo nome resta legato a un modo di esercitare la professione fondato sull’ascolto e sulla vicinanza umana. Anche dopo aver lasciato l’attività a Cavallirio, aveva proseguito il proprio servizio tra Maggiora e Borgomanero, fino a pochi mesi fa, quando la malattia lo aveva costretto a fermarsi.

Il legame con Cavallirio

Nel paese il suo ricordo è particolarmente sentito. Il dottor Pagani svolgeva l’attività nell’ambulatorio al piano terra del municipio e, nel tempo, aveva costruito rapporti sinceri con amministratori e cittadini. A ricordarlo è anche il sindaco Vito D’Aguanno, che ne evidenzia la disponibilità e la stima conquistata negli anni.

Il primo cittadino richiama in particolare il periodo del Covid, quando medico e amministrazione si erano confrontati più volte per affrontare una fase complessa. Anche per questo il Comune di Cavallirio ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia con un manifesto di cordoglio, facendosi interprete del sentimento condiviso dalla comunità.

LEGGI ANCHE: Madre di famiglia morta a 39 anni dopo una lunga lotta contro la malattia

L’omaggio di amici e pazienti

Attorno alla figura del dottor Pagani si è stretto un affetto ampio, emerso anche nel giorno dell’ultimo saluto celebrato nella collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero. In tanti, tra pazienti, amici e conoscenti, hanno voluto testimoniare la riconoscenza verso un professionista che per molte famiglie è stato un punto fermo.

A ricordarlo sono stati anche gli amici della trattoria “Il Ciclista”, che hanno scelto la musica per dedicargli un pensiero, e il gruppo del Fontaneto Calcio classe 1959, che ne ha richiamato l’energia e il valore umano. Segni diversi, ma uniti dallo stesso messaggio: il dottor Roberto Pagani ha lasciato un’impronta profonda.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook