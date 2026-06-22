«Per i miei ragazzi ci sarò sempre»: Gattinara ringrazia la maestra Laura Filiberti

All’auditorium Lux di Gattinara, le classi quinte della scuola primaria hanno celebrato la conclusione del loro percorso scolastico con uno spettacolo realizzato insieme a Simona Licata di Progetto Danza. Una serata di festa dedicata ai bambini pronti a iniziare una nuova avventura nella scuola secondaria, ma anche un momento particolarmente significativo per tutta la comunità scolastica.

L’evento è stato infatti l’occasione per salutare la maestra Laura Filiberti, che dopo quasi 44 anni di insegnamento ha raggiunto il traguardo della pensione. Un momento carico di emozione che ha coinvolto studenti, famiglie, colleghi e cittadini, riuniti per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita di molte generazioni.

Quasi mezzo secolo dedicato all’istruzione

La carriera di Laura Filiberti è iniziata a Sostegno, per poi proseguire a Gattinara, dove per ben 35 anni ha svolto il proprio lavoro con dedizione, passione e professionalità. Nel corso del tempo è diventata un punto di riferimento non soltanto per gli alunni, ma anche per le loro famiglie, contribuendo alla crescita educativa e umana di centinaia di bambini.

Prima dell’inizio dello spettacolo sono saliti sul palco il sindaco Maria Vittoria Casazza e il parroco monsignor Franco Givone, che hanno portato il saluto e il ringraziamento della città. Parole di stima e riconoscenza che hanno sottolineato il valore del suo lungo servizio e il legame costruito negli anni con l’intera comunità gattinarese.

L’abbraccio dei bambini e la promessa della maestra

Il momento più toccante della serata è arrivato nel finale, quando i bambini hanno letto alcuni pensieri e messaggi di affetto dedicati alla loro insegnante. Ricordi, ringraziamenti e parole sincere che hanno commosso il pubblico presente e reso ancora più speciale un appuntamento già ricco di significato.

Nel suo intervento, Laura Filiberti ha ripercorso brevemente la propria esperienza professionale, ricordando la passione che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Ha anche raccontato con orgoglio come alcune sue ex alunne siano diventate a loro volta maestre, raccogliendo idealmente il testimone del suo lavoro. Poi il messaggio che ha emozionato tutti: «Per i miei ragazzi ci sarò sempre». Una promessa accolta da un lungo e caloroso applauso, simbolo dell’affetto e della gratitudine che Gattinara continua a nutrire per una maestra che ha dedicato la vita alla scuola.

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