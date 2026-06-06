“Gattinara on line” sospende gli aggiornamenti “a tempo indeterminato” dopo una serie di minacce e aggressioni denunciate dal gestore del portale, Gianni Delsignore. L’annuncio è comparso nelle scorse ore direttamente sul sito web della storica pagina informativa cittadina, molto seguita a Gattinara. Nel messaggio, Delsignore racconta di episodi di intimidazione che avrebbero coinvolto anche la moglie e che, in un’occasione, sarebbero sfociati perfino in percosse. Episodi che, va sottolineato, non derivano dall’attività del sito.

Secondo quanto scritto nel comunicato pubblicato online, la situazione sarebbe diventata ormai insostenibile al punto da non riuscire a vivere serenamente nella propria abitazione. Una situazione che avrebbe reso impossibile proseguire con regolarità l’attività informativa e gli aggiornamenti del sito, da anni punto di riferimento per la comunità locale.

L’annuncio choc sul sito

Nello sfogo pubblicato sul portale, Delsignore parla apertamente di «ennesima aggressione con minacce» e di una condizione di forte disagio personale e familiare. Racconta inoltre di avere già presentato «svariate denunce alle autorità di pubblica sicurezza», senza però riuscire a ritrovare quella serenità necessaria per vivere normalmente nella propria casa.

Il messaggio prosegue con toni molto amari. «La vittima deve cedere all’aggressore», scrive Delsignore, sostenendo che il diritto di vivere pacificamente nella propria abitazione sarebbe stato di fatto negato. Parole che hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando numerose reazioni e messaggi di sostegno da parte di cittadini, collaboratori e lettori abituali del portale.

La solidarietà della comunità

Tra i commenti comparsi online, diversi cittadini hanno espresso vicinanza a Gianni e alla moglie Raffaella, definendo la vicenda «grave» e «preoccupante». In particolare, alcuni interventi hanno sottolineato come la sospensione del sito non rappresenti soltanto un problema personale, ma un segnale che coinvolge l’intera comunità di Gattinara.

C’è chi invita a non voltarsi dall’altra parte e a reagire civilmente contro ogni forma di intimidazione. Alcuni utenti hanno richiamato anche il tema della sicurezza urbana e del diritto dei cittadini a vivere serenamente nella propria casa. Nei messaggi pubblicati emerge inoltre la richiesta che istituzioni e autorità competenti possano intervenire per trovare una soluzione alla situazione denunciata dal gestore del portale.

«Gattinara non può essere così»

Tra i commenti più condivisi ci sono quelli di persone che raccontano esperienze personali simili, parlando di lunghi periodi vissuti «in balia della delinquenza» e di forte senso di abbandono. Altri definiscono «abnorme» che un’attività svolta per informare gratuitamente la comunità possa sfociare in tensioni e minacce di questo tipo.

Molti cittadini ribadiscono invece l’immagine di una Gattinara diversa, fondata sul rispetto e sul senso civico. «Gattinara non può essere così», scrive un utente, auspicando che la situazione possa risolversi rapidamente e che il portale possa tornare presto ad aggiornare la comunità locale come fatto in tutti questi anni.

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